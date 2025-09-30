Das wird Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" schwerfallen

Doreen Dietel (50), bekannt aus der Serie "Dahoam is Dahoam", wagt sich in ein neues Abenteuer und zieht in das Promi Big Brother-Haus ein. Dabei stellt sie sich der Herausforderung, rund um die Uhr von Kameras begleitet zu werden und auf vieles Alltägliches zu verzichten. Doch ihre größte Sorge ist nicht die ständige Präsenz der Kameras, sondern die Trennung von ihrem Sohn. "Am meisten Respekt habe ich davor, dass ich meinen Sohn nicht sehen und hören kann. Wir sind so eng verbunden und ich darf nicht weinen, wenn er mir fehlt, weil er sonst traurig ist", erklärte sie in einer Pressemitteilung von Sat.1.

Die Schauspielerin bezeichnet die Show als eine intensive Selbsterfahrung: "Bei 'Promi Big Brother' gibt es keinen Schnitt, kein Verstecken – wer will, kann uns rund um die Uhr beobachten." Für Doreen ist das nicht ihre erste Realityshow-Erfahrung. 2019 nahm sie an der Sendung Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! teil und mischte 2022 bei Prominent getrennt mit. Nun ist sie erneut in einem Format zu sehen, das nicht weniger emotional und aufregend werden dürfte.

Doreen ist dem Publikum vor allem durch ihre Rolle als Trixi in der Serie "Dahoam is Dahoam" ans Herz gewachsen. Abseits ihrer Karriere hat die 50-Jährige in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen durchlebt. 2022 erhielt sie die Diagnose Hautkrebs, eine Herausforderung, die sie mit beeindruckender Offenheit und Stärke meisterte. Heute lebt sie mit ihrem Sohn am Tegernsee und ist seit 2023 verlobt.

Joyn/Marc Rehbeck Doreen Dietel, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Gulotta, Francesco / ActionPress Doreen Dietel, Schauspielerin

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025