Paco Herb hätte nichts gegen Diät bei "Promi Big Brother"

Realitystar Paco Herb stellt sich einer neuen Herausforderung: Er ist Teil der aktuellen Staffel von Promi Big Brother. Für den Social-Media-Star dürfte dieses Abenteuer alles andere als gewöhnlich werden, wie er vorab in einem Interview mit Sat.1 verriet. Besonders die Aussicht, auf wichtige Hygieneartikel möglicherweise verzichten zu müssen, bereitet ihm Sorgen. "Den größten Respekt habe ich davor, dass Hygieneartikel fehlen könnten", gestand Paco.

Doch auch die Ernährung innerhalb des kontrollierten Umfelds der TV-Show könnte zur Herausforderung werden. Es sei durchaus vorstellbar, dass es an Essensrationen mangelt, was Paco im Alltag sonst kaum passieren würde. Gerade das sieht der Teilnehmer jedoch auch als positive Möglichkeit: "Kompliziert kann auch sein, wenn es wenig zu essen gibt. Wobei mir das auch guttun würde bei meiner jetzigen Verfassung", gab er offen zu.

Paco konnte sich durch seine lockere Art bereits eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufbauen. Authentizität ist sein Markenzeichen, und genau das wollen seine Fans auch im "Promi Big Brother"-Haus von ihm sehen. Es bleibt abzuwarten, welche Höhen und Tiefen Paco während seines Aufenthalts dort erleben wird und wie er mit den Herausforderungen umgehen wird.

Joyn/Marc Rehbeck Paco Herb, "Promi Big Brother"-Kandidat

IMAGO / BOBO Paco Herb bei Fame Fighting 2 in Bonn

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar