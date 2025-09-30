Paulina meint: Silva hat seine Frau im Sommerhaus geschubst

War Silva Gonzalez (46) im Sommerhaus der Stars etwas grob zu seiner Frau Stefanie Schanzleh? Das meint jetzt zumindest ihre Mitstreiterin Paulina Ljubas (28). Die Influencerin meldet sich in ihrer Instagram-Story zur neuesten Episode der Realityshow, die bereits auf RTL+ abrufbar ist, zu Wort. Es geht um die Situation, in der Silva und Dennis Lodi nach jeder Menge Alkohol heftig aneinandergerieten. "In einer Staffel wurde so eine Welle geschoben, weil Gigi angeblich Can geschlagen hat, wo geschubst wurde und er deswegen rausgeflogen ist. Aber wenn Silva seine Frau schubst... Das können ja alle bezeugen. Sie wollte ihn festhalten, er hat sie weggeschubst, sie ist zwei Meter zur Seite geflogen. Dann hat Stefanie Micha angeschrien, er solle mal helfen", beschreibt Paulina die Situation. In der Endfassung war der Moment laut ihr nicht zu sehen, er sei rausgeschnitten worden.

Im ersten Teil der fünften Episode vom Sommerhaus sitzen die Kandidaten bei Wein und Tequila zusammen. Der Alkohol fließt in Mengen und so manch einer scheint sich das ein oder andere Glas zu viel genehmigt zu haben. Unter diesen Umständen kochte die Stimmung bereits langsam hoch und als Steffi versucht, Silva zu ermahnen, damit er aufhört, zu trinken, eskaliert die Situation. Der Hot Banditoz-Sänger gerät aber nicht mit seiner Frau aneinander, sondern mit Dennis Lodi. Stefanie versucht, ihren Mann aus der Runde zu ziehen und führt ihn über den Rasen, damit er runterfahren kann. Aber Silvas Temperament hat ihn fest in der Hand und er kann nicht aufhören, in Dennis' Richtung zu keifen. Erst als die Sommerhaus-Bewohner sich schlafen legen, kehrt langsam Ruhe ein.

Das Thema Alkohol ist etwas, das Silva wohl schon länger begleitet. Erst vor wenigen Wochen sprach der 46-Jährige in einem RTL-Interview offen über sein Alkoholproblem. Angefangen habe alles nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme 2013. Mehrere private Probleme, wie unter anderem die Trennung von seiner damaligen Partnerin und der Tod eines Freundes, hätten ihn in eine depressive Phase getrieben: "Da war ich irgendwann leer und war dann depressiv." Die Lösung suchte er dann auf dem Grund einer Flasche, was schließlich zu einem wochenlangen Klinikaufenthalt führte. Über die Jahre brachten unter anderem gesundheitliche Probleme Silva dazu, seinen Lebensstil zu überdenken. Er suchte sich professionelle Hilfe und heute arbeite er mithilfe von Therapeuten daran, sein Problem in den Griff zu bekommen.

Instagram / paulina_ljubas, Instagram / stefanieschanzleh Paulina Ljubas, Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025