Paulina Ljubas offenbart: So geht es ihr derzeit wirklich

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (29) gibt ein vorsichtig positives Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand. Vor wenigen Wochen hatte Paulina offengelegt, dass sie an Depressionen leide und deshalb sowohl beruflich als auch in den sozialen Medien kürzertreten werde. Seitdem ist es auf ihrem Instagram-Account deutlich ruhiger geworden. In einer aktuellen Fragerunde wollte nun ein Fan wissen, wie es ihr inzwischen geht – und die ehemalige Darstellerin aus diversen TV-Formaten antwortete direkt über Instagram, dass sich ihre Lage etwas verbessert habe.

In ihrer Story erklärte Paulina offen, dass ihr der aktuelle Abstand zu Instagram und Co. sehr hilft. "Ja, irgendwie schon. Dieser größtenteils 'Rückzug' tut mir gerade echt gut. Ich poste ja wirklich für meine Verhältnisse kaum etwas, aber das wird sich auch wieder ändern. Es ist auf jeden Fall schon deutlich besser geworden", schrieb sie ihren Fans. Ganz verschwunden ist die Influencerin nicht: Ab und zu meldet sie sich weiterhin per Story, allerdings deutlich seltener als früher. Wann sie wieder im gewohnten Umfang posten will, ließ Paulina offen und beschränkte sich darauf, ihren Followern zu signalisieren, dass es gesundheitlich langsam bergauf geht.

Paulina hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Einblicke in ihr Gefühlsleben gegeben und ihre Community an Höhen und Tiefen teilhaben lassen. Die Schauspielerin und Reality-Bekanntheit nutzt ihr Profil seit Langem nicht nur für Werbedeals, sondern auch, um persönliche Momente zu teilen – von Liebesdramen aus TV-Shows bis hin zu Alltagsszenen mit Freundinnen. Viele ihrer Follower begleiten sie schon seit ihren ersten Fernsehauftritten und reagierten in der Vergangenheit häufig mit verständnisvollen und aufmunternden Nachrichten, wenn Paulina sich verletzlich zeigte. Ihr offener Umgang mit schwierigen Phasen und mentaler Gesundheit sorgt immer wieder dafür, dass sich Fans in ihren Worten wiederfinden und sich mit der Reality-Darstellerin verbunden fühlen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star