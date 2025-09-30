"Träume werden wahr": Lena Gercke erinnert an Karrierebeginn

Vor 20 Jahren begann für Lena Gercke (37) ein neues Kapitel: In Paris startete sie ihre Karriere als Model, damals noch in bescheidenen Verhältnissen. "Auf einer schrabbeligen Matratze in einer Model-WG", erinnert sich die heute weltweit bekannte Schönheit, die 2006 durch ihren Sieg bei Germany's Next Topmodel berühmt wurde. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, kehrte Lena an den Ort ihres beruflichen Anfangs zurück, um bei der L'Oreal Paris Fashion Show über den Laufsteg zu schreiten. Zu einem Foto des nächtlichen Eiffelturms schreibt sie auf Instagram: "Mein persönlicher Beweis, dass sich harte Arbeit auszahlt und Träume wahr werden."

Der Schritt von der Model-WG hin zu großen internationalen Laufstegen war für Lena allerdings kein Selbstläufer. Sie arbeitete sich Stück für Stück nach oben und ließ sich durch Rückschläge nicht beirren. Dieser Ehrgeiz hat sich ausgezahlt: Heute zählt Lena zu den bekanntesten Models und zu einer festen Größe in der Modewelt, die auch als Moderatorin und Markenbotschafterin überzeugt. Die Rückkehr nach Paris weckte in der zweifachen Mutter nicht nur Erinnerungen, sondern sie bot ihr auch die Gelegenheit, ihre beeindruckende Entwicklung mit Stolz zu reflektieren.

Abseits der Fashionwelt beeindruckt Lena als echte Powerfrau, die ihre vielfältigen Rollen geschickt meistert. Mutter von zwei Kindern, Unternehmerin und Model – ein Balanceakt, der ihre Energie und Organisation erfordert. Für sie bedeutet ihr Beruf jedoch nicht nur Arbeit, sondern auch ein wertvoller Ausgleich: "Wenn ich zur Arbeit gehe, ist das wie Urlaub", beschreibt sie ihre Einstellung. Vollzeit-Mama zu sein, wäre deshalb nichts für sie. Lenas Reise zeigt, wie sie mit Ausdauer und harter Arbeit Höhen und Tiefen überwindet und sich gleichzeitig ihren individuellen Rückzugsraum bewahrt.

Getty Images Lena Gercke, Model

Getty Images Lena Gercke bei einem Cartier-Event

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe