Enthüllt: Das war Serkan Yavuz' verrücktestes Fan-Erlebnis

Serkan Yavuz (32) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "UnREAL" einen Moment geteilt, den er selbst als sein verrücktestes Fan-Erlebnis beschreibt. In der Folge, in der der Reality-TV-Star Fragen seiner Community beantwortet, erzählte er, wie er vor einigen Jahren von München nach Düsseldorf flog, um in Solingen gemeinsam mit seinem Kollegen Filip Pavlovic (31) ein TV-Format zu drehen. Am Flughafen in Düsseldorf wartete jedoch plötzlich ein Fan auf ihn, der extra aus der Schweiz angereist war, nur um ein gemeinsames Foto zu machen und sich eine Autogrammkarte unterschreiben zu lassen. Möglich wurde das Treffen, weil der 32-Jährige zuvor wohl auf Social Media Details zu seiner Ankunft am Flughafen geteilt hatte.

Im Podcast schildert Serkan, wie überrumpelt er in dieser Situation war. "Es gibt eine Sache, das werde ich niemals vergessen", sagt er und führt aus, dass ihm die Situation extrem unangenehm war. Er habe kaum ein vernünftiges Wort herausgebracht, weil er sich nur dachte: "Krass!" Dass jemand sich in ein Flugzeug setzt, um für ein paar Sekunden mit ihm am Terminal zu stehen, sei für ihn kaum zu fassen. Gleichzeitig macht der Realitystar klar, dass er die Unterstützung seiner Fans sehr schätzt, es für ihn aber immer noch ungewohnt ist, wenn Menschen ihn gezielt an Flughäfen oder Veranstaltungen abpassen, nur weil sie wissen, wo er sich aufhält.

Besonders spannend: Serkan macht inzwischen seit rund sieben Jahren Reality-TV und ist längst auch als Social-Media-Star bekannt, doch der Umgang mit seiner Bekanntheit fühlt sich für ihn offenbar noch immer nicht selbstverständlich an. Im Podcast "UnREAL" betont er, dass es für ihn nach wie vor ungreifbar sei, wenn Menschen mit ihm Fotos machen wollen oder ihn in der Öffentlichkeit erkennen. Der The Summit-Gewinner teilt auf Social Media regelmäßig Einblicke in seinen Alltag, teilt humorvolle Momente, Reisen und private Augenblicke. Die Begeisterung seiner Fans spiegelt sich dort in tausenden Kommentaren und Likes wider – und in besonderen Aktionen wie der spontanen Fan-Reise aus der Schweiz, die ihn bis heute nicht loslässt.

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Oktober 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025