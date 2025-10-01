Auf diese "Love Island VIP"-Dame kann Laura Blond verzichten

Bei Love Island VIP ist es zwischen Laura Maria Lettgen und Jennifer Iglesias (27) ordentlich zur Sache gegangen! Als Laura als sogenannte Granate in die Villa einzog und Jennifer das Couple mit Nam streitig machte, musste Jennifer kurz danach aus der Show ausziehen – ein Wendepunkt, der bei ihr offenbar für großen Frust sorgte. Jennifer beschuldigte Laura, absichtlich ihr Couple gewählt zu haben, um sich in der Show in Szene zu setzen. Im Interview mit Promiflash stellt Laura klar, dass es danach nie wieder Kontakt zwischen den beiden gegeben hat: "Nein, und das wird auch so bleiben."

Doch Jennifer war nicht die einzige Villa-Bewohnerin, auf die Laura hätte verzichten können. Auch Gabriela Alves, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht eingezogen war, löst bei Laura keine positiven Gefühle aus. "Da ich ja schon im Vorhinein Vermutungen gehört habe, hatte ich auch absolut keine Lust auf Gaby", erklärt Laura und fügt hinzu: "Da sind schlimme Sachen in der Vergangenheit vorgefallen und ich konnte mir bis dato nicht vorstellen, dass sich das aus der Welt schaffen lässt." In den kommenden Folgen könnte die Brasilianerin jedoch einziehen.

Laura, die durch ihre Social-Media-Präsenz bekannt geworden ist, scheint sich in der Villa nicht nur Freunde zu machen. Ihre direkte Art hat sie bei den Mitstreitern und Mitstreiterinnen nicht immer beliebt gemacht. Auch mit Josua Günther eckte Laura in der Datingshow an: "Ich hatte zu dem Zeitpunkt mit niemandem ein Problem. Bei Josua war ich skeptisch und das hat sich jetzt nach der Ausstrahlung der ersten Folgen auch bestätigt. Was für Worte seinerseits gefallen sind, gehen gar nicht."

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Gabriela Alves Rodrigues, "Are You The One?"-VIP-Kandidatinnen

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Reality-TV-Star