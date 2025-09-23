Jenny zweifelt an Lauras Intentionen bei "Love Island VIP"

Bei Love Island VIP knistert es nicht nur zwischen den möglichen Traumpaaren, auch die Spannungen unter den Kandidatinnen sorgen für Zündstoff. Jennifer Iglesias (27) und Laura Maria Lettgen, die bereits bei Are You The One – Reality Stars in Love aneinandergerieten, treffen in der aktuellen Staffel der Promi-Datingshow erneut aufeinander. Während die Influencerin betont, hier endlich die große Liebe finden zu wollen, zweifelt Jennifer im Gespräch mit Promiflash stark an ihrer Glaubwürdigkeit: "Ich habe nicht das Gefühl, dass sie bei 'Love Island VIP' ist, um echte Gefühle zu finden, sondern vielmehr, um ihre eigene Show zu machen."

Besonders heikel ist, dass Laura sich in der Sendung mehrfach zu ihren ehrlichen Absichten erklärte und bereits erste Flirtversuche wagte. Jennifer, selbst erfahren im Reality-TV, bleibt dennoch skeptisch und weist auf ein angebliches Muster hin: "Sie will nur im Mittelpunkt stehen", lautet ihr Vorwurf. Ob die beiden Frauen ihre Differenzen klären können, bleibt abzuwarten. Fest steht: Ihre persönliche Rivalität verleiht der ohnehin dramatischen Stimmung auf der Insel eine zusätzliche Spannung.

Jennifer und Laura, die beide ihren Ruf als bekannte Gesichter der Reality-TV-Welt pflegen, haben in ihrem Leben bereits mehrfach bewiesen, dass sie für Drama sorgen können. Jennifer, die seit ihrem Debüt in der Welt der Reality-Shows für ihre offene Art bekannt ist, scheut sich nicht, ihre Meinung zu sagen, auch wenn sie damit Gegenwind provoziert. Laura dagegen, die als Social-Media-Ikone ebenso Schlagzeilen macht, scheint mit der Aufmerksamkeit umzugehen zu wissen und hat in der Vergangenheit stets ihre Zielstrebigkeit unter Beweis gestellt. Ihr Wiedersehen auf "Love Island VIP" verspricht also nicht nur romantische, sondern auch hitzige Momente.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Laura Maria Lettgen und Jennifer Iglesias bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025