"Blair-Waldorf-Style": Das hat Yannick an Laura fasziniert

Bei der aktuellen Staffel von Love Island VIP sorgte Yannick Syperek in der Show für Aufsehen, als er als sogenannte "Granate" in die Villa einzog. Während er zunächst Interesse an Jeje Lopes zeigte, kühlte dieses nach einem Date ab. Der Grund: Sie hatte zuvor viel Zeit mit einem anderen Kandidaten, Umut, verbracht. Schnell richtete sich Yannicks Aufmerksamkeit auf eine andere: Laura Maria Lettgen, die mittlerweile ihr bisheriges Couple Nam hinter sich gelassen hatte, da die beiden schlichtweg zu verschieden waren.

In einem Interview mit Promiflash verriet Yannick, dass Laura ihn mit ihrem besonderen Stil sofort in den Bann gezogen habe. "Laura kennt man natürlich aus verschiedenen Formaten. Sie hat so ein bisschen diesen 'Blair Waldorf'-Style à la Gossip Girl – jeder verdient ja irgendwie seinen ‚Chuck Bass‘. Das war ehrlich gesagt mein erster Gedanke, als ich sie gesehen habe", erklärte er. Diese Ästhetik, gepaart mit ihrer auffälligen Präsenz, scheint es Yannick besonders angetan zu haben. Ob die beiden in der Show eine Chance als neues Couple haben, bleibt abzuwarten.

Laura ist nicht nur in der Reality-Welt bekannt, sondern hat sich auch als Social-Media-Star einen Namen gemacht. Mit ihrem glamourösen Auftreten und einer gewissen Eleganz erinnert ihr Stil tatsächlich an den berühmten Seriencharakter Blair Waldorf aus "Gossip Girl". Auch Yannick ist kein Unbekannter und hat bereits Erfahrungen in der Welt des Reality-TV gesammelt. Die Chemie zwischen den beiden so unterschiedlichen Persönlichkeiten könnte genau das sein, was für Spannung und Interesse bei den Zuschauern sorgt. Fans der Sendung werden aufmerksam verfolgen, ob Yannick und Laura vielleicht zu ihrem ganz eigenen "Chuck und Blair" werden.

Collage: RTL ZWEI, RTLZWEI Yannick Syperek und Laura Maria Lettgen flirten bei "Love Island VIP", Collage.

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

RTL / René Lohse Yannick Syperek, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat