Satansbratan bittet um Hilfe: Vater wurde Opfer von Gewalt

Reality- und Social-Media-Star Satansbratan (26) hat sich mit einem emotionalen Appell an seine Community gewandt. Sein 70 Jahre alter Vater wurde am Samstagabend am Bergtaidingweg in Wien von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt. Der Mann wollte an der Clique vorbeigehen, als die Gruppe sich auf dem Gehweg breit machte – dann eskalierte die Situation. Wie Satansbratan in einem emotionalen Clip auf Instagram berichtete, schlugen die Teenager den Senior nieder und prügelten weiter auf ihn ein. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. In seinem emotionalen Video schilderte Satansbratan die dramatischen Folgen der Tat und bat seine Follower um Hilfe, um die Täter zu finden.

In dem Clip, der sich rasch verbreitete, beschrieb der Wiener unter Tränen den Zustand seines Vaters: "Sein Gesicht ist gebrochen, seine Schulter ist gebrochen. Sie haben ihn so zugerichtet – einen hilflosen alten Mann." Er sagte weiter: "Wir erkennen unseren eigenen Vater kaum wieder", und erwähnte, dass die Jugendlichen den Mann bereits früher in den Rücken getreten hätten. Warum die Gruppe so brutal vorging, ist bisher unklar. Satansbratan kündigte an, einen Finderlohn für entscheidende Hinweise zu zahlen und hofft auf Zeugen, die am Bergtaidingweg etwas gesehen haben.

Satansbratan gibt sich in diesem neuen Video ungewöhnlich verletzlich und privat. Der Influencer, der sich durch Reality-TV-Auftritte und provokante Social-Media-Inhalte eine große Fangemeinde aufgebaut hat und bei Promi Big Brother Platz fünf belegte, zeigt damit vor allem eines: seine enge Bindung zu seinem Vater. Für seine Fans, die ihn sonst als lauten und schlagfertigen Entertainer kennen, offenbart Satansbratan damit eine andere Seite – die eines Sohnes, der sich Sorgen um einen nahestehenden Menschen macht und auf die Unterstützung seiner Community setzt. Und er wird nicht enttäuscht: In der Kommentarspalte seines Videos sprechen Fans und Follower ihm Mut zu und hoffen gemeinsam mit ihm, dass die Täter gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.

Joyn/Marc Rehbeck Satansbratan, "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Erik, 2025

