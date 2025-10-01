Wann kommt der zweite Teil der fünften Sommerhaus-Folge?

Trash-TV-Fans aufgepasst: Wer gespannt auf die fünfte Folge von Das Sommerhaus der Stars bei RTL wartete, wurde überrascht. Statt der kompletten Episode wurde über RTL+ am Dienstag nur der erste Teil veröffentlicht. Ungewöhnlich ist dabei nicht nur die Kürze des Abschnitts mit rund 50 Minuten, sondern auch die Tatsache, dass die Folge in zwei Teile geteilt wurde. Teil zwei erscheint am 8. Oktober, ebenfalls um Mitternacht, vorab auf RTL+. Grund für die ungewöhnliche Zweiteilung ist eine Programmänderung: Am 7. Oktober läuft zur Primetime "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche", wodurch das Sommerhaus im TV pausiert.

Für Fans ohne RTL+-Abo bedeutet das eine ungewohnte Wartezeit. Der erste Teil der gesplitteten Episode wird eine Woche später, am 14. Oktober um 20:15 Uhr, auch auf RTL ausgestrahlt. Die Programmänderung diente laut dem offiziellen Instagram-Account von "Das Sommerhaus der Stars" dazu, den gewohnten Rhythmus der Vorabveröffentlichungen bei RTL+ beizubehalten und den Abonnenten dennoch eine Fortsetzung zu bieten. Mit der Entscheidung, zumindest den ersten Teil der Episode bereitstellen zu können, wollte der Sender den Fans entgegenkommen.

Trotzdem sorgt die Änderung für gemischte Gefühle unter den Zuschauern. Besonders langjährige Fans äußerten in den sozialen Netzwerken Unverständnis und Frust über den gespaltenen Ablauf. Einige kritisierten zudem die kurze Laufzeit des ersten Teils, da sie längere Episoden gewohnt sind. Gerade das Sommerhaus steht für Drama und Unterhaltung, wobei sich die Zuschauer an extralange Ausstrahlungen gewöhnt haben. "Ich bin sauer! So unbefriedigt kann ich doch nicht schlafen gehen. Ich habe mich auf anderthalb Stunden Sommerhaus eingestellt und nicht auf 49 Minuten", schrieb ein empörter Fan auf Instagram.

RTL Der Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Julia Zeiher und Günther Jauch

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im "Sommerhaus der Stars" 2025

