Diese Promis stellen sich den Abenteuern bei "Der Promihof"

Die erste Staffel der Realityshow "Der Promihof" startet mit einer aufregenden Mischung aus prominenten Teilnehmern und neuen Gesichtern, wie nun RTLZWEI bestätigt. Namen wie Giulia Siegel (50), Paco Herb, Gigi Birofio (26), Cosimo Citiolo (44) und Pinar Sevim garantieren eine spannende Zeit voller Konkurrenz und Unterhaltung – ebenso wie Aurelia Lamprecht, Sandra Sicora (33), Nadja Großmann, Jenny Grassl (24) und Tim Kühnel. Cosimo ist bekannt für seine markanten Aussagen und sorgt bereits für Lacher: "Realitystars sind gefährlicher als die Tiere, die da vor mir sein werden!" Auch Schlagersängerin Nina Reh zeigt Kampfgeist und erklärt, dass sie ihre ehrgeizige Seite beweisen möchte. Emma Fernlund (24) hingegen gesteht offen: "Ich habe keinen Bock anzupacken, sage ich ehrlich." Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass Konflikte auf dem Hof nicht lange auf sich warten lassen.

Mit von der Partie sind zudem Chris Broy (36), Saskia Beecks (37), Laura Morante (34), Ina Kina und Mladen "Maki" Doric. Neben den Stars geben auch Neulinge ihr Reality-Debüt. Influencer wie Chelsea "Muddern" Montgomery und der als Internet-Meme bekannte "Thüringer Klöße"-Fritz erwarten harte körperliche Arbeit und tierische Abenteuer – ebenso wie Goodbye Deutschland-Bekanntheit Alicia King und Alessandra Riili, die in die Reality-Fußstapfen ihrer Schwester Jenefer (32) tritt. Doch das Besondere an der Staffel ist nicht nur der bunte Promi-Mix, sondern auch das große Ziel: der Kampf um den Titel "Hofkönig" oder "Hofkönigin" und die Chance auf 100.000 Euro. Dabei wird die Gruppe genau beobachtet, denn jeder Regelverstoß kostet den Teilnehmern bares Geld.

Über die strengen Hofregeln wacht Nino Sifkovits (30), der bereits mit seiner steirischen Landwirtschaft Erfahrungen im ländlichen Leben gesammelt hat. Er wurde als Landwirt bekannt und lebt mit seiner Frau Cheyenne Ochsenknecht (25) in der Steiermark. Für ihn ist die Show ein Schritt in eine neue Richtung: Das Moderieren der herausfordernden Aufgaben und das Managen der potenziell hitzigen Lagerfeuerrunden markieren seinen Einstieg ins Rampenlicht des Reality-TV. "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Es ist mein erster Job als Moderator, und das macht es für mich natürlich besonders spannend", verriet er im Bild-Interview. Nun zeigt er sich in einer ungewohnten Rolle und ist gespannt darauf, wie sich die prominenten Teilnehmer auf seinem Hof schlagen.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast von "Der Promihof" 2025

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Realitystar

IMAGO / Horst Galuschka Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024