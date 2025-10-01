Spoiler: So geht es nach Marges Tod mit den Simpsons weiter

Die Simpsons-Fans können aufatmen: Marge Simpson ist zurück! In der ersten Folge der 37. Staffel, die am Sonntagabend lief, wurde endgültig klargestellt, dass die geliebte Mutter der Familie lebendig und wohlauf ist, wie People berichtet. Nachdem Marges vermeintlicher Tod im Flash-Forward der letzten Staffel für viel Spekulation gesorgt hatte, stand sie nun im Mittelpunkt einer berührenden Geschichte mit ihrer Tochter Lisa. Gemeinsam entdeckten die beiden eine alte Fernsehserie wieder, die Marge früher sehr mochte. Nostalgisch packte sie daraufhin Kleidungsstücke aus ihrer Jugendzeit aus, die Lisa mit Begeisterung in der Schule trug. Doch als Lisas neue Clique daraus einen modischen Diebstahl-Plan schmiedete, musste Marge eingreifen und ihre Tochter vor größeren Problemen bewahren.

Die Folge brachte nicht nur Marges Rückkehr, sondern auch humorvolle Momente. So sorgte ein Dialog über den Tod des Musiklehrers Dewey Largo für Verwirrung. Eine von Lisas Mitschülerinnen behauptete, Largo sei gestorben, nur um kurz darauf zu korrigieren, dass er vielleicht einfach nur Jury-Dienst habe. Die Drehbuchautorin Jessica Conrad stellte später klar, dass die Figur nicht tatsächlich tot sei. Diese Mischung aus emotionalen Familienmomenten und typischem Simpsons-Humor machte die Staffel-Premiere zu einem besonderen Ereignis für langjährige Fans.

Marge, die in der letzten Staffel noch im Himmel gesehen wurde, während ihre erwachsenen Kinder sich wieder annäherten, ist damit weiterhin das Herzstück der Serie. In der angesprochenen Flash-Forward-Episode hatte die Serie die zerbrochene Beziehung zwischen Bart und Lisa erforscht, bis sie durch Marges letzte Botschaft eine Wiedervereinigung erfuhren. Nun führt "Die Simpsons" mit der gewohnten Mischung aus Humor und Emotionen die Geschichte in der Gegenwart fort, und die Zuschauer können sich auf weitere Abenteuer der Kult-Familie aus Springfield freuen.

