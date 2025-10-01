Nicole Kidman soll sich von ihrem Ex Keith "verraten" fühlen

Nicole Kidman (58) hat am Dienstag offiziell die Scheidung von Keith Urban (57) eingereicht. Nach 19 Jahren Ehe zieht die Schauspielerin einen Schlussstrich und beruft sich laut Gerichtsdokumenten auf unüberbrückbare Differenzen. Doch die Trennung verläuft alles andere als harmonisch. Laut einer Quelle des Magazins People habe sie das Ehe-Aus schwer getroffen. "Ihre Trennung entwickelt sich dramatisch. Nicole ist verletzt und fühlt sich verraten. Sie wollte die Ehe retten und glaubte, das könnte gelingen, aber es sieht aus, als sei er bereits über sie hinweg", verrät der Insider. Die beiden teilen zwei Töchter, Sunday Rose und Faith Margaret, für die ein Umgangsplan bereits aufgestellt wurde.

Offenbar hatten sich die beiden bereits Wochen vor der offiziellen Einreichung der Scheidung auf die Details geeinigt. Nicole wird ihre beiden Töchter an 306 Tagen im Jahr betreuen, während Keith 59 Tage zugesprochen wurden. Auf Kindesunterhalt wird verzichtet, und beide haben sich verpflichtet, die Erziehung gemeinsam zu gestalten und negative Kommentare über den jeweils anderen zu unterlassen, um die Kinder zu schützen. Zudem müssen sie innerhalb von 60 Tagen an einem Erziehungsseminar teilnehmen. Trotz der Regelungen gibt es Gerüchte um Spannungen: Aus dem Umfeld von Nicole heißt es, Keith habe in letzter Zeit fragwürdige Entscheidungen getroffen, die zum Zerwürfnis beigetragen hätten.

Die Nachricht, dass Nicole die Scheidung eingereicht hat, wurde erst vor wenigen Stunden öffentlich. In den vergangenen Tagen war jedoch bereits viel über das Ehe-Aus spekuliert worden. Besonders der vergangene Sommer stand im Zeichen der Distanz. Während die Schauspielerin in London für "Practical Magic 2" vor der Kamera stand, tourte Keith mit seiner "High and Alive World Tour" durch die Welt. Freunde der beiden sollen nicht überrascht gewesen sein, wie ein Informant gegenüber People verriet: "Menschen aus Keiths Umfeld hielten die Trennung für unvermeidlich".

IMAGO / ABACAPRESS Nicole Kidman und Keith Urban, April 2018

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024