Ausgepackt: So kam Jimi Blues 13.800-Euro-Rechnung zustande

Jimi Blue Ochsenknecht (33) steht erneut im Rampenlicht – und diesmal sind es keine erfreulichen Schlagzeilen. Der Schauspieler und Reality-TV-Star soll nach Angaben des Hoteliers Willi Steindl aus Kitzbühel eine unbezahlte Rechnung in Höhe von 13.800 Euro hinterlassen haben. Dafür saß er bereits knappe drei Wochen hinter Gittern. Die Summe setzt sich aus Hotelkosten und einem üppigen Restaurantbesuch zusammen, wie in der aktuellen Folge der Reality-Serie Diese Ochsenknechts enthüllt wurde. Besonders hoch fiel die Rechnung im Restaurant aus: Rund 6.700 Euro sollen dort aufgelaufen sein, weil Jimi und seine Begleitung es sich laut Steindl "relativ gut haben gehen lassen".

Die Summe von über 6.000 Euro allein für Essen und Trinken war auch für den Hotelier eine Überraschung. Wie Steindl erklärt, habe er zunächst angenommen, dass sich die Ausgaben im Rahmen von 500 bis 800 Euro bewegen würden und diese daher im Restaurant beglichen. Doch die Rechnung fiel deutlich höher aus, was dazu führte, dass die entstandenen Kosten dem Zimmer von Jimi zugeschrieben wurden. Der Hotelier schilderte, dass Jimi nicht den Eindruck hinterließ, als könne er die Summe nicht begleichen, und dass er den Vorfall erst später komplett realisierte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jimi Blue mit finanziellen Themen oder rechtlichen Auseinandersetzungen für Schlagzeilen sorgt. Der Schauspieler reflektierte erst kürzlich seine dreiwöchige Gefängnisstrafe, zu der er wegen dieser nicht bezahlten Rechnung verurteilt wurde, und bezeichnete diese Erfahrungen als eine wertvolle Lektion. Privat und beruflich sorgte Jimi schon häufiger für Aufsehen, sei es durch Family-Dramen, seine Reality-TV-Auftritte oder musikalische Projekte. Trotz der negativen Schlagzeilen hat sich der Sohn von Schauspiellegende Uwe Ochsenknecht (69) in der Unterhaltungsbranche als facettenreicher Entertainer etabliert.

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

