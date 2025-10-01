Überraschung: Dieser Promi holt sich Sieg bei "The Power"

Im spannenden Finale der ersten Staffel von The Power in Deutschland konnte sich Lorik Bunjaku (29) gegen seine Mitstreiter durchsetzen und den Sieg holen. Nach intensiven 50 Folgen entschied er das Spiel aus Lügen, Intrigen und Macht für sich und nahm das Preisgeld von 40.000 Euro mit nach Hause. Im finalen Duell standen ihm Matthias Mangiapane (42) und Dilara Kruse gegenüber, doch mit der richtigen Mischung aus Strategie und Geschick schnappte Lorik sich den Sieg. Besonders beeindruckend: Obwohl er als Nachrücker ins Spiel gekommen war, konnte er die Delta-Pyramide im Finale am schnellsten bauen und den Power Player Matthias korrekt identifizieren, wodurch ihn niemand stoppen konnte.

Der große Erfolg überwältigte Lorik sichtlich. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin kurz vorm Weinen, ich bin am Lachen, ich bin grad so Halligalli in meinem Kopf", gab der Realitystar nach dem Finale emotional zu Protokoll. Schon vorher hatte er sich siegessicher gezeigt: "Ich hab's verdient. Ich hab die besten Zyklen gespielt. Ich habe die Fäden gezogen und gelogen und betrogen." Dass er schließlich die Krone holte, freute ihn vor allem auch, da er gegenüber seiner Mutter zuvor versprochen hatte, die Staffel zu gewinnen, wenn er die erste Runde überstehen würde.

Schon vor dem Start der Show überlegte sich Lorik eine clevere Strategie: Wie er gegenüber Promiflash verriet, hatte er einen entscheidenden Vorteil. "Die anderen haben alle gewusst, dass es diese Sendung in Frankreich einmal gab. Und alle haben mal reingeschaut, aber es ist auf Französisch. Keiner versteht was", erzählte Lorik damals. Mit seinen eingerosteten Französischkenntnissen aus der Schule blickte er tiefer hinter das Konzept der Sendung als die Konkurrenz. "Ich kann ein bisschen Französisch so – nicht nur im Bett", scherzte der TV-Star. Sich selbst schätzte er als ehrgeizigen Spieler ein: "Ich mag Strategiespiele. Ich würde sagen, ich bin ein guter Player, was so was angeht", deutete Lorik bei der Premiere an.

Joyn/Renè Lohse Cast von "The Power"

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025