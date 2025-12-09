Kim Kardashian zeigt "All's Fair"-1-Million-Dollar-Garderobe

Kim Kardashian (45) gewährt ihren Fans mit einem neuen Instagram-Post einen exklusiven Einblick in ihre beeindruckende Garderobe für die Hulu-Serie "All's Fair". Der Reality-TV-Star und Unternehmerin zeigt in einer 20-teiligen Bilderreihe Designer-Outfits und luxuriöse Accessoires, die sie in der ersten Staffel trägt. Besonders auffällig: Eine Diamantkette und eine Birkin-Tasche im Wert von 129.000 Euro Von Mugler und Dior bis hin zu Jean Paul Gaultier (73) und Balenciaga – Kims Looks versprühen puren Glamour. Einige Fotos zeigen sie hinter den Kulissen, etwa beim Entspannen in ihrem Trailer, beim Lesen von Drehbüchern oder auf dem Set in Los Angeles.

Die Serie, die seit dem 4. November läuft, zeigt Kim in der Rolle der Allura Grant, einer ehrgeizigen Scheidungsanwältin in einer rein weiblichen Kanzlei. Die Serie erhielt bereits grünes Licht für eine zweite Staffel, nachdem sie extrem starke Premierenzahlen auf Hulu erzielte. Neben Kim sind Hollywood-Größen wie Sarah Paulson (50), Glenn Close (78) und Naomi Watts (57) Teil der Besetzung. Auch bekannte Gaststars wie Jessica Simpson (45) und Brooke Shields (60) waren in der Show zu sehen. Trotz gemischter Kritiken von Experten hat "All's Fair" eine begeisterte Fangemeinde, die vor allem Kims extravaganten Stil lobt, so Daily Mail.

Abseits der Kameras bleibt Kim für ihre gewagten Modeentscheidungen bekannt, ein Merkmal, das sie nun auch in ihre Schauspielkarriere einfließen lässt. Ob sie in einem Nadelstreifenanzug von Hugo Boss mit türkisfarbenem Hemd und Krawatte auftritt oder in Balenciaga-Glamour mit Neonfarben posiert – Kim präsentiert sich stets selbstbewusst und stilsicher. Ihre Begeisterung für Mode zieht sich durch alle Aspekte ihres Lebens, sei es in ihrem erfolgreichen Business mit SKIMS oder bei Red-Carpet-Events. Ihre Fans sind gespannt darauf, welche Modesensationen sie in der zweiten Staffel noch erwarten dürfen.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zeigt ihre "All's Fair"-Garderobe.

