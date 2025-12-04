Kim Kardashian bereut diesen kontroversen Met-Gala-Look

Kim Kardashian (45) hat in der neuen Folge von "The Kardashians" eine späte Beichte zum viel beachteten Met-Gala-Auftritt 2022 abgelegt. Bei der Gala in New York trug die Reality-Ikone das legendäre "Happy Birthday, Mr. President"-Kleid von Marilyn Monroe (†36), ausgeliehen von Ripley’s, und sorgte damit weltweit für Schlagzeilen. Jetzt sagt Kim, sie habe einen Fehler gemacht – nicht beim Kleid, sondern beim Styling. Die Unternehmerin wäre lieber mit dunklem Haar erschienen, statt mit dem platinblonden Look, den sie damals wählte.

In einer Szene erklärt Kim: "Ich werde das bis zum Ende der Zeit erwähnen. Alle meinten: 'Mach nicht die Marilyn-Frisur. Du wirst wie eine Wachsfigur aussehen'." Rückblickend hätte sie stattdessen lieber auf "dunkle Jackie-O-Vibes" gesetzt. Dieser Fehler hält Kim bis heute nachts wach. Sie gesteht, sie habe den Look nach dem Event gedanklich "500 verschiedene Male" mit anderer Haarfarbe durchgespielt und sogar Fotos des Abends mit Photoshop bearbeitet.

Viele Fans finden an Kims Look von 2022 jedoch einen ganz anderen, gravierenderen Fehler. Im Netz wurde oft diskutiert, ob das beliebte Ausstellungsstück überhaupt an Kim hätte verliehen werden dürfen. Um in das mit Glitzersteinen besetzte Kleid zu passen, musste die Vierfach-Mama eine harte Crash-Diät durchziehen – am Abend der Gala ließ sich der Reißverschluss aber dennoch nicht schließen. Im Anschluss kursierte das Gerücht, Kim habe das Kleid stark beschädigt.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Oktober 2025

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

Getty Images Marilyn Monroes Kleid, das sie beim Geburtstag von John F. Kennedy trug