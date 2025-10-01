Todestag: Kim Kardashian erinnert an Papa Robert Kardashian

Kim Kardashian (44) erinnerte am 22. Todestag von Robert Kardashian Sr. (†59) auf besonders emotionale Weise an ihren Vater. In einem Beitrag auf Instagram teilte die Reality-Bekanntheit ein bearbeitetes Foto, das sie selbst in einem Graduation-Outfit und ihren verstorbenen Vater Seite an Seite zeigt. Sie schrieb dazu: "Danke, dass du die Familie immer aus dem Himmel beschützt. Ich hoffe, du bist stolz auf uns. Wir lieben dich und vermissen dich so sehr." Auch ihre Schwester Khloé Kardashian (41) erinnerte sich mit einem älteren Instagram-Beitrag an ihren Vater und bedankte sich für "jede Erinnerung, jede Lektion und jedes Lachen", die er hinterließ.

Robert Kardashian Sr. war nicht nur durch seine bedeutende Rolle im O.J. Simpson-Prozess bekannt, sondern auch durch sein Familienleben, das nach wie vor im Rampenlicht steht. Er war von 1978 bis 1991 mit Kris Jenner (69) verheiratet, mit der er vier gemeinsame Kinder hatte: Kourtney (46), Kim, Khloé und Rob (38). Neben den Erinnerungen seiner Töchter erwähnte auch Priscilla Presley (80) den Verstorbenen in ihrer neuen Biografie "Softly, As I Leave You: Life After Elvis". Die Ex-Freundin des Anwalts beschrieb ihn als "süßen Mann", mit dem sie 1975 kurzzeitig liiert war. Priscilla enthüllte zudem, dass Kim sie an Roberts Sterbebett anrief, um ihm und ihr ein letztes Gespräch zu ermöglichen.

Das Andenken an ihren Vater scheint besonders bedeutsam für Kim zu sein, die seit einiger Zeit selbst an einer Karriere als Anwältin arbeitet. Vor nicht allzu langer Zeit legte sie die anspruchsvolle Anwaltsprüfung in Kalifornien ab. Die Unternehmerin macht kein Geheimnis daraus, dass ihre juristischen Ambitionen von ihrem Vater inspiriert sind, der selbst erfolgreicher Rechtsanwalt war. Trotz ihres geschäftigen Lebens und ihrer zahlreichen Projekte scheinen Kim und ihre Geschwister den Einfluss ihres Vaters nicht aus den Augen zu verlieren.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Fotomontage von Robert und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian