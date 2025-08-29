Kim Kardashian wartet auf Ergebnisse ihrer Anwaltsprüfung

Kim Kardashian (44) hat sich einer der größten Herausforderungen ihrer Karriere gestellt: Ende Juli legte die Reality-TV-Ikone die Anwaltsprüfung in Kalifornien ab. Der anspruchsvolle, zweitägige Test umfasste fünf einstündige Essay-Fragen, einen 90-minütigen Praxistest sowie 200 Multiple-Choice-Fragen. Zwar ist nicht bestätigt, wo genau Kim die Prüfung schrieb, doch Gerüchten der TMZ zufolge wurden besondere Vorkehrungen getroffen, damit sie diese in privater Atmosphäre absolvieren konnte. Nun bleibt ihr – wie Tausenden anderen Prüflingen auch – nichts anderes übrig, als auf die Ergebnisse zu warten, die am 7. November verkündet werden.

Ihre Reise in die juristische Welt begann Kim bereits vor einigen Jahren. Anstelle des klassischen Jurastudiums absolvierte sie ein sechsjähriges Praktikum und bestand 2021 im vierten Anlauf die sogenannte Baby-Bar – eine Vorprüfung für angehende Anwälte in Kalifornien. Im Mai dieses Jahres beendete sie ihr juristisches Praktikum offiziell und feierte diesen Meilenstein gemeinsam mit Familie und Freunden bei einer Feier in ihrem Zuhause. Trotz zahlreicher privater und beruflicher Verpflichtungen – vom Drehen ihrer TV-Show bis hin zu Reisen zu Events wie der Hochzeit von Jeff Bezos (61) – scheint sie die intensive Vorbereitungszeit auf die Anwaltsprüfung erfolgreich gemeistert zu haben.

Kims juristische Ambitionen sind zugleich eine Hommage an ihren verstorbenen Vater Robert, einen erfolgreichen Anwalt, der 2003 an den Folgen einer Krebserkrankung starb. Immer wieder betonte die Unternehmerin, dass sie ihren Weg in die Rechtsprechung auch seinem Vermächtnis widme. Die enge Beziehung zu ihrem Vater, der durch seine bedeutende Rolle im berühmten O.J.-Simpson-Prozess bekannt wurde, prägt sie bis heute. Erst vor kurzem teilte Kim ein Herzensfoto mit ihren Fans, das sie als Kind gemeinsam mit ihren Eltern zeigt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Mai 2025

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2025 in Venedig

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian