Kim Kardashian schenkte North Diamantkette mit 106 Karat

Kim Kardashian (45) hat zu Weihnachten wieder einmal bewiesen, dass bei den Kardashians keine Grenzen existieren, wenn es um Geschenke geht! Die Reality-Queen bescherte ihrer Tochter North West (12) ein wahrhaft spektakuläres Weihnachtsgeschenk: eine maßgefertigte Totenkopf-Halskette mit sage und schreibe 106 Karat Diamanten. Das exklusive Schmuckstück stammt aus der Werkstatt von Alex Moss New York, einer Marke, die bereits für A-Promis wie A$AP Rocky (37) und Madonna (67) gearbeitet hat. Die Kette besteht aus einer Spike-Kette mit einem Cartoon-Totenkopf-Anhänger, auf dessen Rückseite "North" eingraviert ist. Mit 71,49 und 35,38 Karat natürlichen Diamanten ist dieses Schmuckstück ein wahres Meisterwerk der Juwelierkunst, berichtet People. Zusätzlich erhielt North ein passendes Spike-Armband aus italienischem Leder aus der Toskana, das mit weiteren 22,76 Karat VVS-weißen Diamanten besetzt ist.

Alex Moss, der kanadische Designer hinter diesem spektakulären Schmuckstück, plauderte exklusiv mit People über die Entstehung der einzigartigen Kreation. Besonders interessant: North West war nicht nur passive Empfängerin des Geschenks, sondern arbeitete aktiv mit dem Designer zusammen, um ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Die Inspiration für die Totenkopf-Kette stammt aus einem früheren Design, das Alex 2018 für Rapper Playboi Carti (29) anfertigte, während das Armband-Design von einem bereits vorhandenen Armband Norths sowie einem Design für Rapper Ken Carson aus dem Jahr 2022 beeinflusst wurde. Diese Zusammenarbeit zwischen der jungen Fashionista und dem renommierten Designer zeigt, dass North bereits in jungen Jahren einen ausgeprägten Sinn für Style und Design entwickelt und das Zeug zur Stilikone einer ganzen Generation hat.

Kaum waren die Feiertage vorbei, präsentierte North stolz ihre neuen Schmuckstücke in mehreren TikTok-Videos. Dabei kombinierte sie die Statement-Halskette gekonnt mit einer blauen Camouflage-Jacke, einem schwarzen Faltenrock und auffälligen blauen Haaren – ein Look, der ihre Experimentierfreude unterstreicht. Das vergangene Jahr war geprägt von zahlreichen Schlagzeilen rund um Norths gewagten Modestil, von ihrem kontroversen Korsett-Look im August bis hin zu ihrem Dermal-Piercing am Finger. Wie Kim im "Call Her Daddy"-Podcast verriet, reagiert ihre Tochter gelassen auf negative Kommentare: "Sie ist wirklich reif in dem Sinne, dass sie sagt: 'Mom, ich habe das gesehen und es ist mir egal, dass sie meine blauen Haare oder dies oder das nicht mögen." Ein Fun Fact: 2024 revanchierte sich North schon einmal mit Schmuck – sie schenkte Kim zum Geburtstag eine Diamantkette mit der Gravur "Skibidi Toilet", eine augenzwinkernde Referenz an die virale Webserie von Alexey Gerasimov.

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

Instagram / northwest North West präsentiert ihre neue Diamentenkette

Instagram / northwest North West und ihre Freundinnen, Dezember 2025