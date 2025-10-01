Vor Ehe-Aus: Keith Urban widmete seiner Gitarristin ein Lied

Keith Urban (57) sorgt mitten im Trennungsdrama von Nicole Kidman (58) für Aufsehen. Ein Video zeigt den Sänger auf der Bühne, wie er den Song "The Fighter", der ursprünglich seiner Ehefrau gewidmet war, seiner Gitarristin Maggie Baugh widmet. Dabei ändert er die Zeile "baby, I'll be the fighter" zu "Maggie, I'll be your guitar player". Das Video, das am 27. September auf Maggies Instagram-Account hochgeladen wurde, löste bei Fans Empörung aus: Viele empfinden es als respektlos gegenüber Nicole, vor allem inmitten der Spekulationen über eine neue Liebe in Keiths Leben.

Diese öffentlich zur Schau gestellte romantische Geste kommt zu einem heiklen Zeitpunkt, denn Nicole reichte am 30. September offiziell die Scheidung ein. Nach 19 Jahren Ehe ist nun alles aus zwischen der Hollywood-Schönheit und dem Country-Star. Doch schon kurz nach den Trennungs-News machte Keith mit neuen Liebesgerüchten Schlagzeilen. "Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist. Sagen wir es so: Nicole bestreitet das nicht, aber sie ist trotzdem schockiert darüber", verriet ein Insider gegenüber TMZ. In seiner Heimat Nashville sei es ein offenes Geheimnis, dass Keith schon wieder liiert ist – ob es sich dabei um Maggie handeln könnte, bleibt jedoch unklar.

Nachdem Nicole die Scheidung offiziell eingereicht hat, geht es für das Ex-Paar jetzt darum, möglichst schnell und konfliktfrei eine Einigung zu erzielen. Nicole und Keith sind Eltern von zwei gemeinsamen Töchtern, Faith Margaret (14) und Sunday Rose (17), für die eine Sorgerechtsregelung gefunden werden muss. Zudem teilen sich die Ex-Partner gleich mehrere Immobilien, darunter zwei Apartments in New York City, eine Farm in Australien und ein luxuriöses Familienanwesen in Nashville.

Getty Images Keith Urban, Musiker

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin