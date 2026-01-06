Selten: Nicole Kidman überrascht mit ihrer Lockenmähne

Nicole Kidman (58) zeigt zum Jahresauftakt eine seltene, aber umso frischere Seite: Die Schauspielerin wurde am Sonntag, 4. Januar, am Flughafen von Sydney gesichtet – mit offen getragenen Natur-Locken. Sie kringelten sich über einer schwarzen Lederjacke. Dazu kombinierte Nicole ein schwarzes Oberteil, eine beige Hose und cremefarbene Schuhe. Die Reise startet nach mehreren Wochen in ihrer Heimat Australien, wo sie die Feiertage mit der Familie verbrachte. Es sind ihre ersten Feiertage seit der Trennung von Keith Urban (58) im September, und die Bilder vom Airport verbreiten sich rasch – nicht zuletzt wegen der überraschenden Lockenmähne, die Fans sonst nur aus frühen Karrierejahren kennen, wie Just Jared berichtete.

Ohne ihre gewohnt glatte Mähne feierte sie zudem Ende Dezember den 15. Geburtstag ihrer Tochter Faith. Zuletzt hatte Nicole in einem Interview über den Dreh zu "Practical Magic 2" gesprochen. Inmitten der privaten Neuordnung habe ihr das Set Rückhalt gegeben: Sie habe sich dort "sehr sicher" und "geliebt" gefühlt, berichtete sie laut dem US-Portal. Parallel treibt die Produzentin nach dem Erfolg ihres kontroversen Films "Babygirl" ihre nächsten Projekte voran: Kürzlich wurde bekannt, dass sie in Osgood Perkins' neuem Horrorfilm "The Young People" eine Hauptrolle übernimmt. Laut US-Medien soll sie nicht nur ihren Look überarbeiten und sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, sondern auch kosmetische Behandlungen in Erwägung ziehen – dies wäre ein sehr sichtbares Zeichen eines selbstbestimmten Neuanfangs.

Privat verbindet Nicole ihre australische Heimat seit jeher mit Familie und Rückzug. Freunde beschreiben die Oscarpreisträgerin als wahren Familienmenschen. Nicole reichte im September nach fast zwei Jahrzehnten Ehe die Scheidung vom Country-Star ein. In den offiziellen Unterlagen betonen die Ex von Tom Cruise (63) und Keith zwar, dass sie eine einvernehmliche Trennung anstreben, zugleich wurden aber klare Vereinbarungen hinsichtlich des Sorgerechts getroffen: Nicole übernimmt die Hauptverantwortung für die Kinder, Keith erhält Besuchszeiten. Auch ihr Stil erzählt eine Geschichte voller Struktur: Zwischen Haute Couture auf dem roten Teppich und puristischen Reisekombis setzt sie im Alltag augenscheinlich auf Komfort. Dass sie jetzt ihre Locken offen zeigt, passt zu dieser Haltung – ein Blick auf die Frau hinter den Rollen, nahbar und ungezwungen.

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin, mit ihrer Tochter

IMAGO / Landmark Media Tom Cruise und Nicole Kidman