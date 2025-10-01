Was passiert mit Nicole Kidmans Imperium nach der Scheidung?

Die Trennung von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) nach 19 Jahren Ehe sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Die Oscar-Preisträgerin und der Countrystar hatten am Montag offiziell ihre Ehe beendet, als Nicole die Scheidung einreichte. Derzeit lebt die Schauspielerin mit den beiden gemeinsamen Töchtern, Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14), weiterhin im luxuriösen Familienanwesen in Nashville, während Keith Berichten zufolge in eine neue Immobilie in derselben Stadt gezogen ist. Ein Insider verriet dem Magazin People, dass das Paar schon seit geraumer Zeit getrennt gelebt habe und dies in ihrem Umfeld keine Überraschung gewesen sei.

Die Aufteilung ihres riesigen Immobilienportfolios dürfte nun ein zentraler Punkt der Scheidungsverhandlungen werden. Insgesamt ist ihr Besitz auf einen Wert von 36 Millionen Dollar (umgerechnet 30.843.043 Euro) geschätzt. Dazu gehören unter anderem ein prächtiges Farm-Anwesen in Australien, ein Penthouse mit beeindruckendem Ausblick in Sydney sowie luxuriöse Apartments in New York City. Besonders ihr Anwesen in Nashville, "Queen of Northumberland" genannt, war ein wichtiger Ort für die Familie. Es wurde 2008 erworben, verfügt über sieben Schlafzimmer, ein Heimkino und einen Tennisplatz und war seitdem Dreh- und Angelpunkt ihres Familiendaseins.

Die Ehe begann vor 19 Jahren mit einer romantischen Zeremonie und galt lange als eine stabile Hollywood-Beziehung. Freunde des Paares äußerten jedoch schon vor der Trennung, dass die beiden sich auseinandergelebt hätten und immer mehr getrennte Wege gingen. "Menschen aus Keiths Umfeld hatten das Gefühl, dass die Trennung irgendwie unvermeidlich war", erklärte ein Insider gegenüber People. Ihre Fans bleiben gespannt, wie sich die Situation nun entwickelt und wie die Stars ihr Leben nach der Trennung organisieren werden.

Getty Images Nicole Kidman, Mai 2025

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019