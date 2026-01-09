Nicole Kidman zeigt enge Schwesterliebe nach ihrer Trennung

Nicole Kidman (58) hat sich mit ihrer Schwester Antonia Kidman auf Instagram in einem rührenden Moment gezeigt. Nur Tage nach der finalisierten Scheidung von Keith Urban (58), ihrem Ehemann von 19 Jahren, veröffentlichte die Schauspielerin ein Bild, auf dem sie Arm in Arm auf einer Outdoor-Couch mit Antonia zu sehen ist. In einem limonengrünen Kleid mit floralen Details und kaum Make-up strahlt Nicole jugendliche Frische aus. Auch Antonia beeindruckt mit ihrer natürlichen Ausstrahlung. Die Nähe der beiden Schwestern ist unübersehbar, und das Foto wurde von Fans mit liebevollen Kommentaren überschüttet.

Die Resonanz auf das Bild war überwältigend, und viele Anhänger der Schauspielerin bemerkten die auffällige Ähnlichkeit der beiden. Kommentare wie "Ihr seht aus wie Zwillinge" und "Die Ähnlichkeit ist unglaublich!" dominierten die Kommentarspalten. Andere bewunderten die offensichtlich starke Bindung zwischen den Schwestern und wünschten sich, eine solche Beziehung auch mit ihren eigenen Geschwistern erleben zu können. Besonders nach ihrer turbulenten Trennung von Keith, bei der Nicole auf Unterhalt verzichtete und das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter überwiegend selbst übernimmt, scheint die emotionale Unterstützung von Antonia eine wichtige Rolle zu spielen, wie Daily Mail berichtet.

Die Schauspielerin und ihre Schwester pflegen seit jeher eine enge Verbindung. Antonia, die selbst eine Familie hat, ist seit Jahren Nicoles Rückhalt in schwierigen Zeiten. Gemeinsam teilen sie nicht nur Familienereignisse, sondern auch bedeutende Momente wie eine Thanksgiving-Tradition, bei der sie kürzlich mit Nicoles Töchtern und Antonias Familie an einem Lauf teilnahmen. Nicole postete ein Bild dieser Aktion mit der Beschreibung: "So dankbar". Auch wenn Nicole und Keith nach ihrer Trennung getrennte Wege gehen, so scheint ihre Schwester Antonia eine Konstante im Leben der Schauspielerin zu sein, die sie in dieser neuen Lebensphase eng begleitet.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Schwester Antonia

Instagram / nicolekidman Antonia und Nicole Kidman, 2025