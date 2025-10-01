Vor Fame Fighting 3: Yasin Cilingir bricht sich die Nase

Yasin Cilingir (34) schockierte seine Fans mit einer schweren Verletzung während der Vorbereitungen für Fame Fighting 3, das am 18. Oktober stattfinden wird. Beim Training mit Profis in Stuttgart erlitt der Reality-TV-Star einen Nasenbruch, nachdem ein unglücklicher Treffer sein Gesicht traf. Auf Instagram erzählt Yasin: "Bumm – voll auf die Nase." Die Computertomografie offenbarte das ganze Ausmaß: Die Nasenflanke ist komplett eingedrückt, die Knochen angebrochen und die Schwellung verhindert die Atmung. Trotz der Warnungen seines Arztes bleibt Yasin unerschütterlich: "Ich werde es durchziehen. Das stoppt mich nicht."

Doch Yasin ist bei weitem nicht der einzige Teilnehmer, der den Weg zur Veranstaltung mit erheblichen körperlichen Blessuren bestreitet. Der Streamer Michael Kevin Christian Doley alias "MckyTV" präsentiert in seiner Instagram-Story gleich zwei blaue Augen, eines stark geschwollen und verfärbt. Tobias Pietrek, ebenfalls Reality-TV-Darsteller, kämpft mit einer geplatzten Ader im Auge und entzündeten Fersen, während Filip Pavlovic (31) trotz eines Tennisarms weiter trainiert. Yasins Gegner Aleks Petrovic (34) musste sich derweil mit einem Sehnenabriss im Finger arrangieren und setzt vorerst auf Techniktraining für seinen rechten Haken.

Dass es besonders Yasin hart getroffen hat, kommt zu einer ohnehin turbulenten Zeit in seinem Leben. Der Realitystar verarbeitet privat eine Scheidung und die damit verbundenen Herausforderungen. Trotz aller Rückschläge scheut er sich nicht, mit vollem Einsatz an Fame Fighting 3 teilzunehmen. Für die große Show am 18. Oktober sind alle Kämpfer fest entschlossen, ihren Fans eine unvergessliche Nacht zu bieten.

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten