Scheidung: Yasin Cilingir schläft vor Boxkampf in Sporthalle

Reality-Star Yasin Cilingir (34) kämpft nicht nur im Ring, sondern auch privat mit schweren Herausforderungen. Der Influencer bereitet sich auf den großen Fame-Fighting-Kampf am 18. Oktober gegen Aleks Petrovic vor, während er gleichzeitig die Trennung von seiner Frau Samira verarbeitet. Nach sechs gemeinsamen Jahren und zwei Kindern ging die Ehe der beiden im Sommer 2025 auseinander. Yasin hat sein Zuhause verlassen und schläft nun auf einer Luftmatratze in einer alten Turnhalle, die er als Trainingslager nutzt. Kein warmes Wasser, kein richtiges Bett – sein ganzes Leben passt aktuell in einen Koffer.

In der Doku "Unleashed", die die Vorbereitungen für den Boxkampf dokumentiert, zeigt sich Yasin so offen wie nie: "Die Scheidung setzt mir zu, ich bin durcheinander." Trotz der schwierigen Umstände hat er ein klares Ziel vor Augen – seine Kinder. "Ich kämpfe für sie. Wir haben in den letzten zwei Jahren viel durchgemacht", erklärt der Reality-TV-Star und zeigt deutlich, wie wichtig ihm seine Vaterrolle ist. Parallel zu den mentalen und emotionalen Belastungen trainiert er hart, um gegen seinen Gegner, der sich luxuriös in Dubai vorbereitet, eine Chance im Ring zu haben.

Dabei blickt Yasin auf eine bewegte Liebesgeschichte mit Samira zurück: Die beiden lernten sich im Herbst 2019 in der Show Love Island kennen, verlobten sich nur drei Monate später und gaben sich 2021 das Jawort. Ihre Beziehung galt lange als Vorzeigebeispiel in der Reality-TV-Szene. Doch auch die Geburt ihrer zwei Kinder konnte letztlich das Ehe-Aus nicht verhindern. Trotz der Trennung scheint Yasin nicht aufzugeben. Sein Motto: "Niederlage in der Liebe – aber Sieg bei Fame Fighting."

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir und sein Sohn Malik

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten