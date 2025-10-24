Würde Max Kruse bei Fame Fighting in den Ring steigen?

Max Kruse (37) und seine Ehefrau Dilara Kruse wurden am Wochenende beim Promi-Boxevent Fame Fighting gesichtet. Während sie mit großem Interesse die Kämpfe beobachteten, kam schnell die Frage auf, ob Max selbst in den Ring steigen würde. Der ehemalige Fußballprofi überraschte dabei mit einer klaren Ansage. "Ich würde das schon machen", erklärte er gegenüber Bild. Auf die Frage, gegen wen er antreten würde, scherzte Max: "Es gibt einige, die mich nerven. Aber die, die mich am meisten aufregen, sind zu stark für mich."

Ein möglicher Duellpartner dürfte sich in der Szene jedoch ohne Mühe finden, denn die Nachfrage nach prominenten Paarungen ist groß und die Gästeliste lang. Während Max also eine Tür einen Spalt weit öffnete, machte Ehefrau Dilara unmissverständlich deutlich, dass sie selbst derartige Einladungen dankend ablehnt. "Ich würde für kein Geld der Welt hier antreten", stellte sie klar.

Der einstige Fußball-Nationalspieler hat nach dem Ende seiner aktiven Karriere Fuß in der Medienwelt gefasst. Seit Anfang September ist Max als Experte bei RTL tätig und unterstützt das Moderatoren-Team bei der Berichterstattung zur 2. Bundesliga und dem Europapokal. Mit seiner charmanten und direkten Art unterhält er nun die Zuschauer vor den Bildschirmen. Seine Frau Dilara hingegen polarisiert regelmäßig im Reality-TV und ist in den sozialen Medien aktiv.

RTL / IMAGO / Marcel Haupt Max Kruse, Fußballstar

IMAGO / Oliver Langel Dilara und Max Kruse, 2025

Joyn Yeliz Koc und Dilara Kruse, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"