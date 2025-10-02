Das Baby von Cedric Beidinger und Eliza ist auf der Welt

Cedric Beidinger (31) und Eliza Klenner haben Grund zur Freude: Ihr erstes gemeinsames Baby ist da! Nachdem die beiden noch vor wenigen Stunden verkündet hatten, dass die Geburt kurz bevorsteht, meldete sich Eliza sogar direkt aus dem Kreißsaal. Im Netz teilte sie mit, dass die Wehen regelmäßig kommen und es ihr sowie dem Baby gut gehe. Mit den Worten "Von mir aus kann es losgehen" zeigte sie sich optimistisch. Nun hat Cedric die frohe Botschaft bei Promiflash bestätigt: Der Nachwuchs ist gesund auf die Welt gekommen.

Bereits im Vorfeld gaben die frischgebackenen Eltern Einblicke in die aufregenden Stunden vor der Geburt. Ein liebevoll inszeniertes Video mit einem Foto von Eliza und ihrem Babybauch sorgte vor der Geburt für Aufmerksamkeit. Auch nach der Entbindung ließen die beiden ihre Fans nicht lange auf ein Update warten. Eliza postete einen besonders emotionalen Moment auf Instagram: Cedric scheint sich über seine neue Rolle als Papa zu freuen und wickelt sein Baby zum allerersten Mal – ein Anblick, der die Herzen der Fans höherschlagen ließ.

Schon vor der Geburt sorgten Cedric und Eliza für viel Gesprächsstoff im Netz. Vor rund einem Monat teilte die Influencerin einen besonders emotionalen Moment mit ihren Fans: Eliza schrieb den Buchstaben "L" auf ihren Babybauch, während sie sich mit Cedric lachend und tanzend zeigte. Ein Instagram-Video hielt diesen Glücksmoment fest. "Ihr seid euch mit dem Namen endlich einig geworden", hieß es begeistert in den Kommentaren. Die Community rätselte daraufhin wild, wie der Name ihrer kleinen Tochter wohl lauten würde. Vorschläge reichten von Laetitia über Lilly bis zu Lia und Lotta.

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

