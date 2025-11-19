Bilder mit Baby: Anne Menden ärgert sich über Fake-News

Alarm bei den Fans von Anne Menden (40): In sozialen Netzwerken kursieren seit wenigen Tagen KI-generierte Bilder, die die Schauspielerin und ihren Verlobten Gustav Masurek (36) angeblich bereits mit ihrem Baby zeigen – inklusive erfundenem Namen "Lina". Veröffentlicht wurden die Fake-Fotos im Netz, zeitlich kurz nach Annes letztem Drehtag bei GZSZ Mitte November in Berlin. Die Folge: Gustav erhielt sogar schon Glückwünsche von einem Freund, obwohl die Geburt laut Anne noch nicht stattgefunden hat. Die werdenden Eltern stellen klar, dass es keine Bestätigung von ihnen gibt und warnen eindringlich vor den Falschmeldungen.

In ihrer Instagram-Story fand Anne deutliche Worte und bat ihre Community, die vermeintlichen Sensationen nicht weiter zu befeuern. "Ich kann nur immer wieder sagen: Bitte klickt nicht darauf. Fallt auf die Schei*e nicht herein, es ist einfach nur noch nervig", betonte sie mit Nachdruck. Weiter erklärte die Schauspielerin: "Wenn ihr darunter kommentiert oder die Sachen liked, dann spielt ihr den Vollidioten auch noch in die Karten. Und ich finde auch, dass das mal wieder an Übergriffigkeit und Respektlosigkeit ja kaum zu überbieten ist. Es sprengt auf jeden Fall alle Grenzen." Ihr unmissverständlicher Hinweis an alle, die es genau wissen wollen: "Solange auf unseren Seiten nichts steht, ist nichts passiert!"

Anne hatte sich Mitte November in ihre Babypause verabschiedet, um sich auf die kommende Zeit mit Gustav zu konzentrieren. Bereits zu Jahresbeginn machten KI-Fälschungen die Runde, damals noch mit frei erfundenen Schwangerschaftsmeldungen – Gustav widersprach öffentlich. Nun ist die Vorfreude echt, doch die beiden möchten das Warten privat halten und den Moment selbst teilen, wenn es so weit ist. Abseits der Schlagzeilen ist aus dem Alltag des Paares vor allem Vertrautes zu hören: ruhige Vorbereitung, viele Nachrichten von Freunden und Familie, die sich mit ihnen freuen, und der Wunsch, die letzten Wochen der Zweisamkeit so ungestört wie möglich miteinander zu erleben.

Imago Anne Menden, Oktober 2024

Imago Gustav Masurek und Anne Menden bei der Bertelsmann Party 2025

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

