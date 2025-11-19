"Jeder macht Fehler": Paulina Ljubas gegen Hass im Netz

Nach bereits zahlreichen Auftritten in Reality-TV-Formaten ist es für Paulina Ljubas (28) nichts Neues, Kritik von Zuschauern zu ernten. In der Vergangenheit erlebte die Content Creatorin nicht erst einen Shitstorm – dazu hat sie ihrer Instagram-Community nun aber mal etwas zu sagen. "Was ich aber wichtig finde: Nur weil man sich mal blöd verhält, heißt das nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Jeder macht Fehler, manchmal sogar den gleichen, öfter. Das gehört zum Leben dazu, gerade wenn man noch jung ist und einfach lernt", stellt sie klar.

Auch scheint es Paulina ein Anliegen zu sein, den Fans von Reality-Formaten etwas deutlich zu machen: "Ich weiß, dass es von zu Hause superleicht ist, über Situationen zu urteilen, wenn man nur kleine Ausschnitte sieht, die oft nicht die ganze Situation zeigen." Für sie sei es ein stetiger Prozess des Wachsens. "Ich selbst versuche mir, das bewusst zu machen, mich weiterzuentwickeln und mich auf die Menschen zu konzentrieren, die mich kennen, mich mögen und mir guttun", betont die ehemalige Köln 50667-Darstellerin.

Anlass für diese Ansprache der Influencerin war die Frage eines Followers, wie sie damit umgehe, dass sie häufig viel Hass im Netz abbekomme. Vor allem bei ihrer jüngsten Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars kamen Paulina und ihr Freund Tommy Pedroni (30) nicht gut weg – für den Geschmack einiger Fans eckten sie zu oft an. Gemeine Kritik nehme sich die 28-Jährige aber nicht zu sehr zu Herzen. "Die eine Hälfte mag mich total und die andere kann mich gar nicht leiden. Ich glaube, ich bin einfach jemand, der Meinungen spaltet", zeigt sie sich gelassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Cannes, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

Anzeige