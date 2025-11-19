Zu faul? "7 vs. Wild"-Kandidaten schießen gegen Mitstreiter

Die aktuelle Staffel von 7 vs. Wild war bislang beeindruckend harmonisch. Doch in Folge zwölf gibt es Stress im Camp. Nach einer kräftezehrenden Kanufahrt wollen sich Kris Grippo und Lucas, alias AviveHD, lieber ausruhen. Ihre Mitstreiter kümmern sich derweil um lästige Aufgaben wie Holz hacken. Bei David Leichtle hinterlässt dies einen bitteren Geschmack: "Da merkt man halt, wer Gamer ist und wer in seinem Leben arbeitet." Auch Joe Vogel findet, dass die beiden Influencer "relativ unwillig" sind.

Nach diesen Lästereien nimmt TV-Star Jeannine Michaelsen (43) das Ruder in die Hand und beschließt, ein Konfliktgespräch zu führen. Kris und Lucas zeigen sich dabei einsichtig, betonen jedoch auch, dass sie einfach körperlich am Ende seien. Fitness-Creatorin Imke Salander merkt deshalb an: "Ich glaube, wir müssen jetzt einfach die letzten Tage noch die A*schbacken zusammenkneifen und dann wird das schon." Nach dem Gruppengespräch packen die zwei Jungs mit an und kümmern sich um die Beschaffung von Früchten.

In Staffel vier war das Konfliktpotenzial unter den Kandidaten deutlich größer. Damals gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen Joe und Stefan Hinkelmann, die schließlich zum Abbruch des "Survival Deutschland"-Machers führten. Einmal warf Joe seinem Gegenüber vor: "Was Survival angeht, was dieses Thema, das wir hier gerade haben, angeht, hast du null Ahnung. [...] Und wenn du hier den Macker machst, dann ist das Blenderei." Stefan nannte diese Aussagen "krasses Mobbing" und ließ sich vom Helikopter aus der neuseeländischen Wildnis abholen.

Prime Video / Agentur filmcontact Lucas alias AviveHD bei "7 vs Wild"

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Instagram / survival_deutschland Stefan Hinkelmann im Juli 2019

