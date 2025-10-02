So verlief die Geburt von Cedric Beidinger & Elizas Tochter

Große Freude bei Eliza Klenner und Cedric Beidinger (31): Ihr erstes gemeinsames Kind ist da! Am 1. Oktober erblickte ihre Tochter Leni Lotta das Licht der Welt. Während Reality-Star Cedric zum ersten Mal Vater wurde, bringt die Influencerin bereits Erfahrungen als Mutter mit. Für sie ist die kleine Leni Lotta das dritte Kind. Gegenüber Promiflash verriet Eliza: "Die Geburt selbst verlief sehr schnell. Zwar habe ich mir dabei einige Geburtsverletzungen zugezogen, die mich noch eine Weile begleiten werden – aber das Wichtigste ist und bleibt, dass es unserer Kleinen gut geht."

Die Namenswahl für ihre Tochter traf das Paar schon vor der Geburt, und diese Entscheidung fiel ihnen offenbar alles andere als leicht. "Wir haben uns für den Namen Leni Lotta entschieden. Wir fanden beide Namen so schön, dass wir uns einfach nicht zwischen ihnen entscheiden konnten", erklärten die frischgebackenen Eltern. Der doppelte Vorname harmoniert perfekt und spiegelt die Freude der beiden über ihr kleines Wunder wider. Trotz der Strapazen einer Geburt – Eliza zeigt sich erleichtert und glücklich, dass ihre Tochter gesund ist.

Der Weg zum gemeinsamen Kind war für das Paar alles andere als einfach. Aufgrund einer früheren Operation ist es Eliza nicht mehr möglich, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Die beiden entschieden sich daher für eine Kinderwunschbehandlung, die zunächst einige Hürden mit sich brachte. Nach einem Fehlversuch gelang schließlich die ersehnte Schwangerschaft. Cedric verriet in einem früheren Interview mit Promiflash, wie dankbar sie für die einfühlsame Unterstützung in der Klinik waren. Nun hat sich der Traum des gemeinsamen Elternseins erfüllt, und die beiden können ihr Glück kaum fassen.

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner