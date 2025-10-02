So geht es Cedric Beidingers Familie nach Geburt von Baby

Eliza Klenner und Cedric Beidinger (31) haben allen Grund zur Freude: Am 1. Oktober kam ihre gemeinsame Tochter Leni Lotta gesund zur Welt. Für die Social-Media-Größe und den Reality-TV-Star ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Im Gespräch mit Promiflash zeigten sich die beiden überglücklich und voller Dankbarkeit. "Wir sind einfach überglücklich, endlich Eltern geworden zu sein. Für uns ist damit ein großer Herzenswunsch in Erfüllung gegangen", so Cedric. Die kleine Leni Lotta hat als erstes gemeinsames Kind der beiden Prominenten ihr Elternglück perfekt gemacht.

Der Weg zur Elternschaft war für das Paar jedoch kein leichter. Nach einer langen, emotional herausfordernden Phase der künstlichen Befruchtung mit zahlreichen Höhen und Tiefen genießen sie nun ihr Familienglück. "Umso dankbarer sind wir, dass unsere kleine Maus das alles so wunderbar gemeistert hat", ließen die frischgebackenen Eltern wissen. Besonders glücklich macht die beiden auch, dass Elizas ältere Kinder, der kleine Noel und Lilly, ihre neue Schwester liebevoll aufgenommen haben. "Ein ganz besonderes Glück ist auch, dass ihre Geschwister Noel und Lilly sie so liebevoll in Empfang genommen haben", schwärmen die beiden Influencer.

Bereits kurz vor der Geburt gab es erste Einblicke in den aufregenden Prozess, als Eliza aus dem Kreißsaal berichtete. Ihre Vorfreude war in jenen Stunden deutlich spürbar, und nun kann das Paar die ersehnte Ankunft ihrer Tochter feiern. Cedric, der sonst vor allem mit humorvollen Posts und seinen Reality-TV-Auftritten für Gesprächsstoff sorgt, präsentiert sich dabei von einer neuen, bewegenden Seite – als stolzer Papa. Eliza, die bereits zwei Kinder in die Beziehung mitbrachte, strahlt derzeit das Glück einer kompletten Familie aus und freut sich auf ihre neue Rolle als dreifache Mutter.

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, April 2025

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner