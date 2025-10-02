"Frau Llubiana": Jochen Horst schießt gegen Paulina Ljubas

Jochen Horst (64) sorgt mit scharfen Worten auf Instagram für Aufsehen. Der Schauspieler äußerte sich zu den Vorwürfen von Paulina Ljubas (28), die behauptet, Silva Gonzalez (46) habe seine Frau Stefanie Schanzleh während der Dreharbeiten im Sommerhaus der Stars geschubst. Jochen bezeichnet Paulinas Aussagen als "Lügen" und gibt an, den besagten Vorfall nicht mit eigenen Augen gesehen zu haben. In seiner Story schrieb er, dass "Lügen nicht zur Wahrheit werden", egal, wie oft sie wiederholt werden. Silva selbst sei zwar alkoholisiert gewesen und habe sich unpassend verhalten, so Jochen, doch die Anschuldigungen von Paulina stoßen bei ihm auf entschiedenes Missfallen.

In der hitzigen Debatte polarisiert Jochen deutlich: Er bezeichnet Paulina spöttisch als "Frau Llubiana". Zudem fordert er, dass Silva Stellung zu seinen Aussagen nehmen und seine Aussagen bereuen solle. Besonders heftige Reaktionen löste Jochen jedoch mit seinem Kommentar aus, Paulina habe sich an der gesamten Situation beim Sommerhaus "diebisch erfreut". Ein solches Verhalten und im Nachhinein als Moralapostel aufzutreten, sei unglaubwürdig, findet Jochen. Seine Aussagen stoßen dabei auf geteilte Meinungen innerhalb der Social-Media-Community.

Bereits einen Tag zuvor hatte Paulina in ihrer Instagram-Story vehement gefordert, die angeblich herausgeschnittene Szene im Fernsehen zu zeigen. "Man muss mich nicht mögen, aber so etwas zu schützen? Ich dachte, Jochen hätte Werte, sagt er ja immer. Sehe ich nichts von", wetterte die 28-Jährige gegen den Schauspieler. Die Reality-Bekanntheit ließ es zudem nicht bei dieser Kritik bewenden und attackierte Silva scharf – sie bezeichnete ihn als "homophoben, misogynen Kinderliedsänger". Die Situation zwischen den Parteien heizte sich dadurch nur noch weiter auf.

Collage: Revierfoto / ActionPress, Instagram / paulina_ljubas Collage: Jochen Horst und Paulina Ljubas, Sommerhaus-Teilnehmer 2025

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

