Paulina-Drama: Jochen Horst stellt sich auf Silvas Seite

Im Sommerhaus der Stars geht es derzeit hoch her: Paulina Ljubas (28) beschuldigt den Musiker Silva Gonzalez (46), seine Frau Stefanie Schanzleh während der Dreharbeiten geschubst zu haben. Laut Paulina soll sogar eine entsprechende Szene aufgenommen, aber vom Sender herausgeschnitten worden sein. Stefanie weist die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück und bezeichnet sie als falsch. Nun hat sich ein weiterer Kandidat zu Wort gemeldet: Schauspieler Jochen Horst (64). In einem Kommentar auf Instagram stellt er sich klar auf die Seite von Silva und Stefanie und schreibt: "Nein, hat er nicht. Ich war da." Außerdem fügt er hinzu: "Quatsch. Gelogen. Punkt."

Doch Paulina gibt sich kämpferisch und reagiert ebenfalls über die sozialen Medien: Sie fordert, dass die vermeintliche Szene ungeschnitten gezeigt wird. Gleichzeitig kritisiert sie Jochen scharf und wirft ihm mangelnde Werte vor: "Man muss mich nicht mögen, aber so etwas zu schützen? Ich dachte, Jochen hätte Werte, sagt er ja immer. Sehe ich nichts von." In selbem Atemzug greift sie Silva weiter an und bezeichnet ihn heftig als "homophoben, misogynen Kinderliedsänger". Die Situation scheint mit jeder Aussage weiter zu eskalieren, und die Stimmung in der Reality-TV-Welt bleibt angespannt.

Bereits vorher hatte Stefanie die Vorwürfe gegen ihren Mann energisch zurückgewiesen und ihre Darstellung der Ereignisse eindringlich verteidigt. Die Schilderungen Paulinas bezeichnet sie als völlig falsch und darüber hinaus als rufschädigend. Sollten derartige Anschuldigungen bestehen bleiben, wolle sie sich rechtliche Schritte vorbehalten. Die Verhältnisse im "Sommerhaus der Stars" sind nicht nur von Spannungen geprägt, sondern werfen auch erneut die Frage auf, wie authentisch das im Fernsehen gezeigte Bild der Teilnehmer ist. Während sich die Lager immer mehr aufspalten, bleibt abzuwarten, ob weitere Aufnahmen Klarheit in die Situation bringen.

Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

