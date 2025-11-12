"Penetrant dreckig": Christina Dimitriou von Mann verfolgt

Ein schockierendes Erlebnis für Christina Dimitriou (33) in der Dortmunder Innenstadt: Der Reality-TV-Star war mit ihrer kleinen Tochter und einer Freundin unterwegs, als sie bemerkte, dass ein Mann sie über mehr als 30 Minuten hinweg verfolgte. Die Influencerin dokumentierte die unangenehme Situation in ihrer Instagram-Story. "Wie penetrant kann man sein?", fragte Christina sichtlich aufgebracht. Obwohl sie den Mann ausdrücklich zur Rede stellte, ließ er sich davon nicht abschrecken. Schließlich rief sie die Polizei, doch noch bevor die Beamten eintrafen, hatte der Verfolger das Weite gesucht.

Zu Hause berichtete Christina weiter über den Vorfall. Der Mann sei laut ihrer Aussage der Polizei bereits bekannt und werde nun gesucht. Auch Stunden nach dem erschreckenden Ereignis zeigt sich die junge Mutter noch wütend und schockiert. In ihrer Story sagte sie: "Der konnte froh sein, dass ich meine Tochter dabei hatte, weil wirklich sonst wäre Ende Gelände. Dann wäre auch keine Polizei mehr gekommen. Dann hätte ich ihn auseinandergenommen." Die frischgebackene Mutter scheint fest entschlossen, solchen Situationen künftig energisch entgegenzutreten. Der Vorfall hinterließ jedoch einen bleibenden Eindruck und führte bei Christina zu einem emotionalen Tag.

Christina wurde im März dieses Jahres erstmals Mutter einer Tochter, deren Vater der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Die Darstellerin, die durch Formate wie Temptation Island einem breiten Publikum bekannt wurde, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mutter und Reality-TV-Star auf Instagram. Trotz ihrer schwierigen Erfahrungen beweist sie immer wieder Stärke und lässt sich nicht leicht unterkriegen. Privat steht für sie vor allem ihr Töchterchen im Mittelpunkt – wie sehr sie das Leben als Mutter liebt, hebt sie oft in ihren Beiträgen hervor.

Anzeige Anzeige

Imago Christina Dimitriou beim Event Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 09.11.2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, April 2025