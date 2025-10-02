Jennifer Degenhart: So steht es um Freundschaft mit Paulina

Im Sommerhaus der Stars kam es zu einer überraschenden Annäherung: Jennifer Degenhart und Paulina Ljubas (28), die einst enge Freundinnen waren, begegneten sich nach langer Zeit wieder. Ihre Freundschaft war vor einer Weile zerbrochen, doch Paulina zeigte sich plötzlich von ihrer unterstützenden Seite. Als zwischen Jennifer und ihrem Partner Marvin Uneinigkeiten aufkamen, versuchte Paulina sogar zu vermitteln. Jennifer äußerte sich nun im Interview mit Blitzlichtgewitter zu ihrer momentanen Beziehung zu Paulina: "Ich habe mich in dem Moment vertraut gefühlt mit ihr, weil sie einfach meine Vergangenheit kennt."

Es waren keine einfachen Jahre für die beiden Frauen, deren enge Bindung schon vor einer Weile zerbrach. Jennifer schien besonders dankbar, dass Paulina sich einfühlsam zeigte und im Sommerhaus ihre Vergangenheit nicht unberücksichtigt ließ. "Sie wollte einfach nur vermitteln und helfen," betonte sie im Gespräch. In den Momenten der Offenheit und des Austauschs im Sommerhaus schien Jennifer zumindest ein Stück alte Vertrautheit gespürt zu haben. Wie sich ihre Beziehung in der weiteren Zeit unter extremer Beobachtung in der Show entwickeln könnte, bleibt ungewiss, doch allein die freundschaftlichen Gesten Paulinas könnten ein Hoffnungsschimmer sein.

Paulina und Jennifer verband einst eine enge Freundschaft, die jedoch durch Misstrauen und Enttäuschungen auf eine harte Probe gestellt wurde. Vor allem Paulina fühlte sich durch Jennifers Verhalten verletzt, da diese persönliche Details ausplauderte, die Marvin schließlich erreichten. Für Paulina war dies ein Vertrauensbruch, der nicht so leicht zu überwinden war. Dennoch zeigt das Sommerhaus der Stars, dass eine verlorene Freundschaft, wenn auch langsam, vielleicht doch wieder in eine neue Richtung wachsen könnte. Ob die beiden ehemaligen Vertrauten diesen Weg tatsächlich einschlagen, bleibt abzuwarten.

Collage: Instagram / paulina_ljubas, Instagram / jenniferdegenhart_ Collage: Paulina Ljubas und Jennifer Degenhart

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

IMAGO / Gartner Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, März 2025

