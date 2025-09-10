Darum zerbrach die Freundschaft von Paulina Ljubas und Jenny

In der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars eskaliert beinahe ein Streit, als die einstigen Freundinnen Paulina Ljubas (28) und Jennifer Degenhart aufeinandertreffen. Zu Paulinas Enttäuschung entwickelt sich die Stimmung zwischen den beiden schnell frostiger als erwartet. "Jenny war bis vor ein paar Monaten eine meiner engsten Freundinnen", erklärte Paulina vor laufender Kamera. Sie fühle sich von Jennys wiederholtem Lügenverhalten und dem Bruch ihres Vertrauens verletzt, insbesondere, da Jenny etwas Vertrauliches an ihren Partner Marvin Kleinen weitergegeben habe.

Paulina betont, dass die unachtsamen Handlungen von Jenny, gepaart mit einer hinzugefügten Lüge, zu ihrem Bruch geführt haben. Jenny hingegen zeigte sich im Interview verständnisvoll und erkannte Paulinas Schmerz an: "Ich habe direkt Paulinas Blick gesehen und dachte mir so: 'Ok, krass. Eine Situation hat sie verletzt, das verstehe ich.' Aber es gibt so viele Situationen in der Vergangenheit, die ich auch verziehen habe." Tommy Pedroni (30) sprach das Thema später in einem Stuhlkreis vor den anderen Teilnehmern an. "Manchmal erzählt man in Beziehungen etwas über die beste Freundin. Aber wenn du meine beste Freundin bist, dann rufst du nicht meinen Partner an, egal wie sauer du auf mich bist, das macht man nicht. Wenn man solche Freunde wie dich hat, braucht man keine Feinde", hielt Jenny in der Diskussion mit Tommy fest.

Die neue Staffel verspricht schon jetzt Drama, Streit und Tränen. Ein kleiner Zusammenschnitt zeigte bereits lautstarke Auseinandersetzungen und heftige Emotionen. Jochen Horst (64) wirkte bei seiner Ankunft völlig überfordert und fragte irritiert: "Was zum Teufel geht hier vor sich?" Hanka Rackwitz (56) zeigte sich ebenfalls genervt von der Stimmung unter den Promis und betitelte die Mitbewohner wütend als "Monster". Ihr Frust richtete sich vor allem gegen die laut ihrer Meinung unerträgliche Atmosphäre im Haus. "Diesen Vollidioten kann man nichts erklären", wetterte sie.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / paulina_ljubas, RTL Collage: Paulina Ljubas und Jennifer Degenhart

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025