Nicht Carina: Gegen diese Frauen will Wale Doronina kämpfen

Walentina Doronina (25) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen: Bei der Premiere der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" sprach der Reality-TV-Star jetzt offen über mögliche Gegnerinnen im Ring. Carina Spack (29) hatte sich zuvor freiwillig als Kontrahentin für das nächste Hype-Boxen-Event gemeldet. Doch Walentina zeigte sich wenig begeistert von dieser Aussicht. "Carina ist für mich keine besonders interessante Kämpferin", erklärte sie direkt. Angst vor der Herausforderin habe sie jedenfalls nicht.

Stattdessen äußerte Walentina klare Präferenzen für andere mögliche Gegnerinnen. An erster Stelle nannte sie den Wunsch, gegen ihre ehemalige Freundin Laura Morante (34) in den Ring zu steigen. "Mit Laura gibt es eine lange Geschichte, sie hat mich sehr enttäuscht", verriet sie. Auch Paulina Ljubas (28) und Jill Lange (25) stehen auf ihrer Liste spannender Kontrahentinnen. Diese Damen seien für Walentina nicht nur sportlich reizvoll, sondern hätten auch eine persönliche Geschichte mit der Influencerin, die einen sportlichen Wettkampf ihrer Meinung nach interessanter machen würde. Sollte jedoch der Wunsch der Zuschauer nach einem Duell mit Carina überwiegen, sei sie auch dazu bereit, erklärte Walentina.

Für Walentina ist das Hype-Boxen längst mehr als nur eine sportliche Herausforderung – es geht für sie um persönliche Abrechnungen. Das zeigte sich bereits in der Vergangenheit, als sie gegen Christin Okpara (29) antrat, ein Kampf, der abrupt beendet wurde. Walentina, die bekannt dafür ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, betonte in früheren Interviews, dass sie große Stücke auf ihre Fitness hält. Dieses Selbstbewusstsein lässt sie auch bei der Auswahl ihrer Gegnerinnen durchblicken. Boxen scheint für sie nicht ausschließlich ein sportliches Event zu sein, sondern auch eine Plattform, um ungelöste Konflikte zu adressieren.

IMAGO / Panama Pictures Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL / Julia Feldhagen Christin Okpara und Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"