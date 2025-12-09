So reich ist Miley Cyrus' Verlobter Maxx Morando

Miley Cyrus (33) und ihr Verlobter Maxx Morando (27) haben ihre Liebe nach vier gemeinsamen Jahren mit einer Verlobung gekrönt. Bereits 2021 wurden die beiden erstmals miteinander in Verbindung gebracht, doch die Gerüchteküche brodelte besonders heftig, als Miley bei der Los-Angeles-Premiere von "Avatar: Fire and Ash" einen funkelnden Ring am Finger zeigte. Kurz darauf wurde die Verlobung offiziell bestätigt. Maxx, der als Musiker und Produzent bekannt ist, konnte sich in der Öffentlichkeit auch außerhalb seiner Beziehung zur "Flowers"-Sängerin einen Namen machen.

Maxx ist Schlagzeuger der Rockband Liily aus Los Angeles, die er 2016 mitbegründete. Die Band hat bereits mehrere erfolgreiche Songs vorzuweisen, wie "Monkey" und "Anvil". Zuvor war er Mitglied der Gruppe The Regrettes, mit der er unter anderem "Hey Now" und "Dancing on My Own" veröffentlichte. Auch als Produzent machte er auf sich aufmerksam: Für Mileys Album "Endless Summer Vacation" trug er zu den Tracks "Handstand" und "Violet Chemistry" bei. Maxx war somit bereits vor seiner Liebe zu Miley erfolgreich im Geschäft. Sein Vermögen wird 2025 laut Hollywood Life auf drei Millionen Dollar geschätzt, das entspricht rund 2,6 Millionen Euro. Obgleich Maxx mit seiner Verlobten, deren Vermögen laut Celebrity Net Worth auf stattliche 160 Millionen Dollar (rund 137 Millionen Euro) geschätzt wird, nicht mithalten kann, ist er finanziell bestens abgesichert.

Maxx und Miley halten ihre Beziehung größtenteils privat, treten aber zu besonderen Momenten Seite an Seite auf. Die Sängerin, die früh im Rampenlicht stand, teilt zudem gelegentlich Einblicke hinter die Kulissen, während der Musiker lieber seine Arbeit sprechen lässt. Freunde beschreiben die beiden als eingespieltes Team, das gemeinsame Kreativität schätzt und Erfolge zusammen feiert. Bei Auftritten wirkt das Paar vertraut, unterstützt sich auf roten Teppichen und im Studio gleichermaßen – ein Zusammenspiel, das in den vergangenen Jahren gewachsen ist und nun in einer Verlobung mündete.

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei der Premiere "Avatar: Fire and Ash"

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker