Für Modemarke: Miley Cyrus trägt nichts außer Farbe

Miley Cyrus (32) sorgt erneut für Gesprächsstoff: Für eine Kampagne des französischen Modehauses Maison Margiela ließ die Sängerin die Hüllen fallen und posierte nackt vor der Kamera. Einzig Bodypaint und ein Paar der ikonischen Tabi-Stiefel schmückten den Körper der Musikerin. Die Fotos, die für die Herbst/Winter-Kollektion 2025 aufgenommen wurden, inszenierte Starfotograf Paolo Roversi. Miley selbst nannte die Bilder "ikonisch" und betonte, dass das Posieren "mächtig" und wie eine Verschmelzung mit Margiela selbst wirkte.

Neben den freizügigen Bildern präsentierte die Kampagne weitere aufregende Looks: darunter ein federbesetztes, transparentes Kleid sowie ein eleganter Mantel. Die Bianchetto-Technik aus dem Jahr 1989 diente als Inspiration für das Bodypaint und das Taschen-Design, das ebenfalls gezeigt wurde. Besonders bemerkenswert ist, dass Miley, die letztes Jahr das Touren aufgab, trotzdem musikalisch relevant bleibt. Ihr neuestes Album "Something Beautiful" sicherte sich Platz vier der US-Billboard-Charts, und bei den MTV Video Music Awards am 7. September ist sie gleich viermal nominiert – darunter als beste Popsängerin.

Die Sängerin ist bekannt für ihre provokanten Inszenierungen und spielt gern bewusst mit Grenzen. Bereits im August sorgte sie mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme auf einem Magazin-Cover für Aufsehen, das sie nackt und selbstbewusst zeigte. Miley erklärte damals, dass Nacktheit für sie eine Ebene von Stärke habe. Ihren Stil und Mut für unkonventionelle Projekte unterstreicht sie damit erneut, während sie abseits der Kunst immer wieder betont, wie sehr sie diese Art des Selbstausdrucks inspiriert und antreibt.

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus, Juli 2025