Dschungelcamp und Co.: Diese Küsse schrieben TV-Geschichte

In der Welt des Reality-TVs ist ein Kuss oft mehr als nur ein flüchtiger Moment – er kann ganze Folgen, Staffeln und Fan-Debatten prägen. Ob mit Jay Khan (43) und Indira Weis (46) im Dschungelcamp-Tümpel, bei Der Bachelor oder gar auf dem Tanzparkett bei Let's Dance – bestimmte Szenen gingen in die TV-Geschichte ein. Einige Küsse wurden Kult, weil sie unerwartet, emotional oder besonders leidenschaftlich waren, andere lösten Shitstorms und wilde Spekulationen aus. Noch einmal eine andere Geschichte war es allerdings bei Frank Buschmann (61). Der Sportreporter, vielen als "Buschi" bekannt, stellte sich einst in "Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt" einer tierischen Herausforderung: Er ließ sich für eine Aufgabe auf einen Kuss mit einem Wolf ein – eine skurrile Szene, die viele Zuschauer bis heute nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Von der ersten zögerlichen Annäherung bis zum dramatischen Liebesgeständnis: Besonders bei Datingshows halten die Kameras mit Vorliebe prickelnde Momente fest, sodass im Anschluss im Netz endlos darüber diskutiert werden kann. So sorgten beispielsweise Paul Janke (44) und Anja Polzer (41) in der zweiten "Bachelor"-Staffel für Aufsehen, als ihr Date in eine wahre Knutsch-Orgie mündete. Drei Jahre später wiederholte sich das Muster in neuer Konstellation: Erst zögerlich, dann sehr leidenschaftlich näherten sich Oliver Sanne (39) und Sarah Harrison (34) auf ihrem Dreamdate an, während sie eine atemberaubende Aussicht genossen – der erhoffte Flug auf Wolke sieben blieb jedoch aus. Eher unverhofft kam es hingegen dieses Jahr bei "Let’s Dance" zu einem Schmatzer, als Verona Pooth (57) Moderator Daniel Hartwich (47) überraschte, der den Moment sichtbar kaum fassen konnte.

Bis heute ein gefeierter Klassiker: Die Darbietung von Jay und Indira – einst beide durch ihre Musik berühmt geworden – im Dschungelcamp 2011, deren Teich-Romanze zu einer der meistzitierten Reality-Sequenzen aller Zeiten wurde. Beim gemeinsamen Bad im Dschungeltümpel kam es zum leidenschaftlichen Kuss, während Jay eine der in den Bäumen versteckten Kameras mit den Augen fixierte. Kurz darauf entbrannte eine der ersten großen Debatten über die strategische Inszenierung von Lovestorys für PR-Zwecke – ein Thema, das bis heute immer wieder die Gemüter erhitzt.

Imago Indira Weiss und Jay Khan bei der Premiere von Alarm für Cobra 11 in Berlin am 13. Februar 2011

Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2012 in Köln: Paul Janke mit Anja Polzer und Sissi Fahrenschon

Getty Images Verona Pooth und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2025

