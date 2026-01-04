Wer passt auf Samira Yavuz' Kids während Dschungelcamp auf?

Samira Yavuz (32) steht eine aufregende Zeit bevor: Die Reality-TV-Bekanntheit zieht in wenigen Wochen ins australische Dschungelcamp. Während sie sich im Dschungel durch elende Essensprüfungen und harte Challenges kämpft und am Lagerfeuer auf unerwünschte Show-Kolleginnen trifft, machen es sich ihre Liebsten im Luxushotel gemütlich – Samira wird nämlich von ihren zwei Töchtern, ihrer Mama und Cousine nach Australien begleitet.

Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin ist nämlich Vollzeitmama – und ihre zwei Töchter hätte sie nur ungern zu Hause gelassen. "Ich würde jetzt nicht so lange auf meine Kinder verzichten wollen", erklärt sie RTL. Doch auch während Samira anderweitig beschäftigt ist, sind die Kids bestens versorgt: "Meine Mama und meine Cousine kommen mit – das heißt, meine Kinder haben Bespaßung." Und auf den Urlaub hat sich Samiras Mutter schon lange gefreut. "Meine Mutter sagt neulich zu mir: 'Boah, Samira, ich freue mich so auf den Urlaub.' Und ich meinte: 'Ja, schön, Mutti, genießt es'", verrät die 32-Jährige amüsiert.

Würden die Töchter nicht gemeinsam mit Samira und ihrer Oma nach Australien reisen, hätte sicher auch Papa Serkan (32) auf sie aufpassen können. Wie Samira jüngst im Interview mit Bild verriet, herrsche zwischen den Eltern zwar nun erstmal Funkstille – Samira hat vorübergehend den Kontakt abgebrochen – doch der The Summit-Sieger dürfe und wolle auf jeden Fall weiterhin Papa sein. "Er darf auf jeden Fall Papa sein und bleiben – auch wenn ich keinen Kontakt zu ihm pflege", betonte Samira.

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024