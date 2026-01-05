Dschungelcamp 2026: Hubert Fellas cleverer Toiletten-Trick

Hubert Fella (57) will dem berüchtigten Plumpsklo im Dschungelcamp entkommen – und zwar mit einem Trick, den ihm sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) mit auf den Weg gab. Das verriet der "Hot oder Schrott"-Liebling aktuell in einem Bild-Interview. Matthias, der 2018 im Camp Fünfter wurde, riet ihm demnach dazu, die Toilettenfrage einfach auszulagern. Die Idee: lieber während der Prüfungen die Dixi-Klos benutzen als das Plumpsklo im Camp. "Wenn du in den Prüfungen bist, gehst du dort auf die Dixi-Klos. Da kannst du besser aufs Klo, als wenn du auf die große Schüssel gehst", zitierte Hubert die Worte seines Mannes, die er nun beherzigen möchte. Der Haken: Der Plan geht nur auf, wenn Hubert auch in die Prüfungen gewählt wird.

Nicht nur das richtige stille Örtchen wurde vorab strategisch besprochen. Auch andere Überlebenstipps, wie die Auswahl der besten Pritsche oder der sorgsame Umgang mit dem Wasser, kamen zur Sprache. Matthias warnte Hubert etwa davor, ungekochtes Wasser zu trinken, da es aufgrund des Rauchs immer stark abgestanden schmecke. "Er sagt auch, ich muss direkt viel trinken", erklärte Hubert gegenüber Bild. Denn aktuell liegen die Höchsttemperaturen im Camp bei 31 Grad. Mit Matthias' Insider-Tipps scheint Hubert bestens vorbereitet und topmotiviert ins Camp zu ziehen.

Hubert und Matthias sind für ihre Vorliebe für Glamour und ihre humorvolle Art bekannt. Das Paar ist seit 2018 verheiratet und tritt immer wieder in diversen Reality-TV-Shows auf. Den Heiratsantrag machte Hubert seinem Partner übrigens per Post im Dschungelcamp. Hubert hatte sich schon früh als großer Fan des Dschungelcamps geoutet und träumt davon, sich dort zu beweisen. "Für mich ist das Dschungelcamp das Höchste, was du als Realitystar erreichen kannst", schwärmte er im Interview und erklärte: "Ich möchte auf jeden Fall besser als Matthias werden und im Finale sein." Es bleibt spannend, wie er sich im australischen Busch behaupten wird – und wie gut sein Plan aufgeht!

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Hubert Fella im September 2019

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026