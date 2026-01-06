Simone Ballack überwindet Flugangst für das Dschungelcamp

Simone Ballack (49) wagt sich ins Abenteuer und zieht ins berühmte Dschungelcamp ein. Doch schon vor der Abreise steht sie vor einer großen persönlichen Herausforderung: ihrer ausgeprägten Flugangst. "Die erste Herausforderung beginnt in Frankfurt am Flughafen", gestand sie im Gespräch mit Bild. Sie habe sich jahrelang vor Langstreckenflügen gedrückt und bezeichnet die Reise nach Australien halb scherzhaft als ihre Therapie: "Falls ich im Flieger nicht sterbe." Trotz der Ängste scheint die ehemalige Ehefrau von Fußballstar Michael Ballack bereit zu sein, ihre Komfortzone zu verlassen.

Im Camp selbst sieht Simone vor allem die Schlafsituation kritisch. Wegen Rückenschmerzen fürchtet sie, dass die unbequemen Pritschen ihr zu schaffen machen könnten. "Ich hoffe, dass ich nicht in der Hängematte schlafen muss", gab sie zu. Auf das Kochen freut sich die dreifache Mutter dagegen besonders. Ihr Motiv ist denkbar simpel: "Dann weiß ich wenigstens, was im Topf ist." Als Motivation dient ihr außerdem das mögliche Preisgeld, das sie in einen besonderen Erlebnisurlaub mit ihren Kindern investieren möchte. "Dann hauen wir ordentlich auf den Putz", erklärte sie lachend, obwohl sie sich normalerweise als sparsam beschreibt.

Unterstützung bekommt Simone mit Sicherheit auch von ihrem Partner. Schon vor zwei Monaten hatte sie am Gardasee ihr neues Glück mit dem Hotelier Gabriele Terzi gefunden. Damals berichtete das Newsportal, dass es zwischen den beiden ernst geworden sei. Freunde erzählten, wie glücklich und ausgeglichen die Unternehmerin wirkte. Auch ihre Freundin Gitta Saxx (60) zeigte sich begeistert. "Ich fand ihn sehr sympathisch und finde auch, dass sich Simone so positiv verändert hat. Sie war ja schon immer sympathisch, aber sie ist irgendwie geerdeter", verriet sie gegenüber RTL.

RTL Simone Ballack , Dschungelcamp-Teilnehmerin

IMAGO / STAR-MEDIA Simone Ballack, April 2024

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihrem Hund Olaf, Juli 2025