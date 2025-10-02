Scheidung von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma ist durch

Emma und Christian gaben sich 2024 bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort und sind nun endgültig geschieden. Nachdem die Beziehung der beiden nach dem Sozialexperiment schnell gescheitert war, freut sich Emma jetzt über diesen offiziellen Schlussstrich. Auf Instagram verkündete sie mit einem strahlenden Lächeln und den Scheidungspapieren in der Hand: "Familienstand: geschieden. Ich spüre die Freiheit und die Lebendigkeit und so viel Druck, der abfällt." Ein passendes Video rundet ihre freudige Botschaft ab.

Das TV-Experiment hatte Emma und Christian zusammengeführt, jedoch blieb das langfristige Liebesglück aus. Was zunächst als aufregender Beginn in der Öffentlichkeit gefeiert wurde, endete bald in einer Trennung. Emma scheint die Phase der Unsicherheiten und der Wartezeit hinter sich gelassen zu haben – und die offizielle Scheidung markiert für sie den Start in ein neues Kapitel. Ihr Social-Media-Post zeigt deutlich, wie erleichtert und erfreut sie über diesen Neuanfang ist.

Vor einigen Monaten sprach Emma auf Instagram offen darüber, dass ihr großer Kinderwunsch nach einer erlittenen Fehlgeburt in der Vergangenheit vorerst in den Hintergrund gerückt sei. Trotzdem hatte sie die Hoffnung nicht aufgegeben und erklärte: "Ich denke oft an die zwei Seelen und ich bin fest davon überzeugt, dass sie irgendwann wiederkommen. Ich wollte immer jung Mutter werden, aber akzeptiere langsam, dass es nicht so sein wird." Auch alternative Wege, ein Kind in ihr Leben zu holen, schloss die Yogalehrerin nicht aus und verriet, dass Adoption oder ein Pflegekind durchaus Optionen für sie seien.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emma_philippa_ Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2024