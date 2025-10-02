Sommerhaus-Micha bezieht Stellung zu Narzissmus-Vorwürfen

Michael Klotz ist gemeinsam mit seiner Partnerin Edda Pilz im Sommerhaus der Stars zu sehen und steht derzeit stark im Fokus der Zuschauer. Besonders seine polarisierende Art sorgt für hitzige Diskussionen. In einer Instagram-Fragerunde wurde Micha nun direkt gefragt, ob er sich seiner angeblich "narzisstischen Züge" bewusst sei oder ob er sich für "normal" halte. Seine Antwort fiel klar und selbstbewusst aus: "Bin ich normal? Nein, ich bin nicht normal. Ich will auch gar nicht normal sein, normal ist langweilig. Ich will so sein, wie ich bin, und guck mal: Jeder Mensch muss an sich arbeiten. Also klar, ich muss auch an mir arbeiten, [...] aber dieses Wort immer, 'Narzisst' – das ist so ein Modeding geworden." Für ihn sei es wichtig, authentisch zu bleiben, auch wenn das bedeute, Ecken und Kanten zu haben.

In der Fragerunde ging Michael weiter auf das Thema Narzissmus ein. "Wir können uns alle mit Narzissmus beschäftigen, wir haben alle ChatGPT", fügte er mit einer Prise Ironie hinzu. Er sehe in jedem Menschen narzisstische Tendenzen, nur sei deren Ausprägung unterschiedlich. Doch für ihn sei klar: Wer mit solchen Begriffen um sich werfe, solle sich erst einmal richtig informieren, bevor vorschnell geurteilt werde.

Micha und Edda sorgen mit ihrer Beziehung immer wieder für Entsetzen. Auch die jüngsten Folgen der Realityshow hinterließen offene Münder bei den Zuschauern. Besonders ein Streit zwischen den Reality-Sternchen zerrte an den Nerven der beiden und ließ auch die anderen Kandidaten nicht kalt. Alles begann mit einer scherzhaften Bemerkung von Michael am Gartentisch. Er erklärte, dass seine Laune besser sei, wenn seine Partnerin ihn "gemolken" hätte. Diese Situation stieß Edda sichtlich sauer auf, sodass sie ihn zu einem Vieraugengespräch bat und damit unerwartet einen handfesten Beziehungskonflikt lostrat. Die Situation spitzte sich weiter zu, als Michael später ihr Sexleben öffentlich als "einen Haufen Scheiße, den du in der Toilette runterspülen kannst" bezeichnete – eine Aussage, die bei Edda Tränen auslöste und deutlich machte, wie tief der Frust inzwischen saß.



RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025