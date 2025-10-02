Tara Tabitha glaubt, sie ist nicht "Everybody's Darling"

Tara Tabitha (32) hat sich im "Reality Check" von RTL offen über ihre Außenseiterrolle in der deutschen Reality-TV-Welt geäußert. Die Österreicherin, bekannt aus diversen Fernsehformaten, vermutet, dass vor allem ihre österreichische Art sowie ihre steife und strenge Haltung bei vielen Menschen nicht gut ankommen. "Ich glaube, es ist das Österreichische und dass ich ein bisschen steif und streng bin und stark eine Meinung habe. Bin halt nicht der 'Everybody's Darling Typ'," erklärte sie offen im Interview.

Die 1993 geborene Wienerin ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Unterhaltungsszene und weiß, dass ihre polarisierende Art regelmäßig aneckt. Doch Tara bleibt sich selbst treu. Ihre starke Meinung und ihr offenes Wesen, die bei manchen auf Unverständnis stoßen, sind Eigenschaften, die sie nicht aufgeben möchte. Trotz Kritik und einer oft geteilten Meinung über sie hält sie an ihrer Persönlichkeit fest und strebt nicht danach, es jedem recht zu machen. "Everybody's Darling" zu sein, interessiert sie nicht – vielmehr schätzt sie Authentizität.

Erst vor Kurzem hatte Tara mit einem emotionalen Post auf Social Media für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem kurzen Video auf ihrer Instagram-Seite zeigte sie, mit welchen beleidigenden Kommentaren sie im Internet zu kämpfen hat. Zeitweise zieht sie sich von Plattformen zurück, um sich vor den harten Worten zu schützen. Doch immer wieder kehrt sie online zurück – mit ihrer typischen Mischung aus Offenheit und Stärke. Für Tara scheint eines klar: Sie möchte trotz Kritik und Anfeindungen weder ihre Eigenständigkeit noch ihren Optimismus verlieren.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar