Tommy entschuldigt sich für Sommerhaus-Drohung bei Tara

Beim großen Wiedersehen nach der jüngsten Staffel von Das Sommerhaus der Stars ging es noch einmal hoch her: Tommy Pedroni (30) entschuldigte sich öffentlich bei Tara Tabitha (32) und ihrem Freund Dennis Lodi. Zuvor hatte der Franzose im Haus für Wirbel gesorgt, als er Tara damit gedroht hatte, Dennis etwas mitzuteilen, was deren Beziehung zerstören könnte. "Das mit dem Drohen von mir, das geht nicht. Deswegen wollte ich noch mal Entschuldigung zu dir sagen und auch an dich, Dennis. Das war zu viel", gestand Tommy im Nachhinein vor laufenden Kameras.

Doch auch beim Wiedersehen blieb es geheimnisvoll. Als Moderatorin Frauke Ludowig (61) nachhakte und wissen wollte, ob hinter Tommys Drohung bloß heiße Luft steckte, weigerte er sich, Details preiszugeben. Zudem verneinte er, dass das Thema mit einem Escort-Gerücht zu tun habe, welches Tara bereits während der Show angesprochen und ausgeräumt hatte. Er deutete an, dass es sich um etwas anderes handele, rückte aber weiterhin nicht mit der Sprache heraus. Tara zeigte sich sichtlich irritiert: "Dennis und ich waren zum Drehzeitpunkt ja auch erst ein paar Monate zusammen, ich habe mir da definitiv nichts zuschulden kommen lassen."

Dass die Fronten überhaupt so verhärteten, hat eine Vorgeschichte aus dem Haus: Schon dort hatte ein Nominierungsstreit die Gruppe aufgewühlt, nachdem durch Buschfunk und Weitererzählen der Eindruck entstanden war, Tara wolle Tommy und Paulina wählen. Aus diesem Gemenge heraus eskalierte der Ton, am Ende stand Tommys Drohung – und nun seine Entschuldigung. Abseits der Eskapaden sind Tara und Tommy beide fest in der Reality-TV-Welt verankert.

Collage: Imago, Imago Collage: Tommy Pedroni und Tara Tabitha

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

ATV, Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha bei der Premiere von "Tara & Dennis - der Hofnarr liebt die Queen"